Los looks de las reinas Letizia, Máxima y Rania bajo la lupa

Hay reinas como Letizia de España, Máxima de los Países Bajos y Rania de Jordania que no solo lideran causas y compromisos diplomáticos: también dominan el lenguaje silencioso de la moda.

Pero incluso ellas tienen días de gloria… y de riesgos fashionistas. Revisamos dos actos recientes de cada una, desde el elegante strapless de Letizia en los premios ABC hasta su arriesgado vestido con escote en Marín; del imponente rojo de Máxima en Praga al desafiante jumpsuit verde neón que dividió opiniones en la cumbre de la OTAN; y de la armonía floral de Rania en Venecia a su también acertado look protocolario en Nueva York.

En esta edición ponemos el vestuario real con un formato semáforo que lo dice todo: verde o rojo. ¿Quién acertó? ¿Y quién, quizás, cruzó la línea?

Reina Letizia de España: el arte de lo sobrio

El 8 de julio, durante los Premios de Periodismo ABC en Madrid, lució clásica con un vestido strapples de Sybilla. El foco absoluto fue el collar de 37 perlas que pertenecieron a la Reina Ena, aportando un guiño al linaje.

Su estilo clásico siempre gana si se compara con su look boho. Fotos: Instagram

Pero unos días antes, el 3 de julio, Letizia dividió opiniones. Eligió un vestido azul marino con escote pronunciado en V, detalles bordados para un acto militar en la Escuela Naval de Marín. De la firma andaluza Vogana, más parecía pensada para un paseo veraniego que para una ceremonia oficial.

Máxima de Holanda: la reina del 'más es más'

El 19 de junio, en la visita de Estado a la República Checa, Máxima se coronó —literal y estilísticamente— con un vestido de seda rojo intenso de Jan Taminiau, uno de sus diseñadores fetiche. Lo acompañó con el conjunto Mellerio de rubíes: tiara, choker, pendientes y brazalete datados de 1888. La silueta estructurada y el color vibrante crearon un equilibrio perfecto entre majestuosidad y presencia contemporánea. Fue un look que recordaba que la reina neerlandesa sabe cuándo elevar la puesta en escena y cuándo dejar que las joyas hablen por sí solas.

Sin embargo, durante la cumbre de la OTAN en Rotterdam (junio), Máxima se arriesgó con un jumpsuit amarillo neón con mangas abullonadas. Si bien la pieza expresaba su gusto por lo maximalista, en redes sociales, muchos se preguntaron si el contexto justificaba el uso del neón.

Rania de Jordania: el poder de las capas

En la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en Venecia a principios de julio, la reina Rania brilló con su estilo refinado como invitada. Lució un vestido floral rosa de Fendi con chal y accesorios discretos: clutch y stilettos del mismo tono.

Otro acierto protocolar fue en mayo, durante el encuentro con Amina Mohammed, de la ONU en NY, llevó un conjunto de Prada: chaleco negro con pantalones anchos, y encima una capa floral de georgette. Los accesorios discretos completaron la elegancia.

Ellos opinan…

Sasha Santamaría: "La moda no debe opacar el rol"

“Un look real es acertado cuando equilibra solemnidad, contexto y lenguaje visual, respetando el protocolo sin perder la identidad personal. Por eso un atuendo arriesgado debe ser estratégico y milimétricamente pensado. La innovación en eventos protocolares es posible; se puede incluir mangas escultóricas, accesorios llamativos, piezas de diseñado emergente pero sin que la moda opaque el rol institucional. Máxima, por ejemplo, equilibra diseños futuristas con su estilo clásico y apuesta por diseñadores locales, mostrando compromiso con su industria. Letizia destaca por su mezcla de piezas tradicionales y marcas masivas españolas como Mango o Zara, y por atreverse a repetir prendas, un acto que desafía normas reales y la vuelve una royal moderna”

Sasha Santamaría es consultora de moda especializada en Buenos Aires y Londres. Es directora de Infinite Studio, y presentadora del podcast Universo Moda.

José Hidalgo: "Lo clásico gana"

“Rania tiene el look más poderoso, sin duda. Opta por la alta costura de forma estratégica y le añade referencias culturales del Medio Oriente. Letizia, en cambio, puede parecer sobria, pero su estilo transmite carácter; de hecho, me gusta cómo apuesta por diseñadores emergentes de España y adapta su imagen al contexto. Máxima, como latina, no teme al color ni al volumen, y eso es admirable, aunque a veces el resultado no se ve del todo pulido. También creo que los colores que eligen no son casuales: cada reina selecciona paletas según la temporada, el lugar y el mensaje que quiere dejar. En diseño, lo clásico siempre gana. El vestido negro que usó Letizia es un ejemplo de cómo lo elegante resalta”.

José Hidalgo tiene un posgrado en Imagen y Marketing Personal. Es coach de reinas de belleza y está a cargo de diez franquicias.

