Copa Sudamericana: Hoyos y Villar propician la clasificación de IDV

En el estadio Atahualpa de Quito se desarrolló la definición del representante tricolor que sigue en el torneo continental.

Independiente del Valle enfrentará a Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Mushuc Runa saltó al campo del estadio Olímpico Atahualpa de Quito con la necesidad de igualar el 0-1 frente a Independiente del Valle en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado el pasado 12 de agosto de 2025.

Con esa consigna se plantó en la cancha durante los primeros 45 minutos, tuvo un mayor número de llegadas al arco rayado, defendido por Guido Villar. Hasta que en los adicionales Walter Chalá convirtió el primer tanto de cabeza.

El cierre del primer tiempo dejó claro el trabajo del entrenador ecuatoriano Paúl Vélez en el elenco del Ponchito, pese a tener menos de dos semanas en el cargo.

Segunda parte

Fiel a su mejor rendimiento en la Copa Sudamericana, en la que ganó seis de ocho partidos y solo perdió en una ocasión, Mushuc Runa siguió insistiendo en busca del segundo gol.

Es así que empezó a estructurar la victoria en el minuto 71, con la conquista de Cristian Penilla, quien aprovechó una mala salida de Independiente para poner el 2-1 en el marcador global.

Al verse eliminado, el entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, mandó al campo a tres jugadores ofensivos: Junior Sornoza, Michael Hoyos y Yandri Vásquez.

Gol agónico

La juez brasileña Edina Alves adicionó 12 minutos a los 90 reglamentarios y los del Valle se fueron con todo a buscar el empate en el global y estirar la definición en los penales.

Hoyos fue el encargado de amargar la fiesta que habían armado los aficionados del conjunto ambateño en el minuto 90 +10.

Definición por penales

En la definición por penales, el más efectivo fue Independiente, que terminó imponiéndose por x-x, gracias a la buena actuación del portero Villar, quien atajó el remate de Stiven Tapiero y contó con la suerte de que Luis Arce falle su ejecución.

