Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: sigue aquí el debut merengue en LaLiga española

Vinícius y Mbappé lideran el ataque en el debut liguero de un Real Madrid renovado, ilusionado con el regreso de Alonso

Real Madrid y Osasuna se enfrentan en la fecha 1 de LaLiga española.

El Real Madrid inaugura una nueva era bajo el mando de Xabi Alonso, quien vuelve al Santiago Bernabéu después de triunfar en Alemania con el Bayer Leverkusen.

El técnico vasco, heredero de Carlo Ancelotti, afronta el reto de recuperar la ambición de un plantel cargado de títulos. El estreno oficial será frente a Osasuna este martes 19 de agosto, que también arranca ciclo con Alessio Lisci en el banquillo.

El madridismo se ilusiona con los fichajes de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, quienes refrescan la plantilla. En defensa, la ausencia de Antonio Rüdiger y Ferland Mendy obligará a mover piezas, mientras Éder Militao asume liderazgo tras superar su grave lesión.

El DT español Xabi Alonso (c) debutará como entrenador blanco en LaLiga española. cortesía

En el mediocampo, Tchouaméni y Valverde serán claves, con Camavinga y Bellingham listos para aportar. La ofensiva se centra en la sociedad Vinícius-Mbappé, llamada a marcar diferencias en LaLiga, con Brahim Díaz como complemento y la incógnita de Rodrygo.

El club blanco regresa al Bernabéu 87 días después de su último partido liguero, con el objetivo claro: destronar al Barcelona y recuperar la supremacía en España. El debut liguero marca un punto de inflexión tras una pretemporada corta y exigente.

Por su parte, Osasuna apuesta por un sistema de cinco defensas y carrileros profundos con Lisci al mando. Tras una preparación irregular, los rojillos confían en el goleador Ante Budimir, autor de 21 tantos el curso pasado, y en el impulso de Raúl García de Haro, figura destacada de la pretemporada.

Detalles para ver EN VIVO Real Madrid vs. Osasuna

¿Fecha? martes 19 de agosto

¿Hora? 14:00 (ECU / COL / PER), 15:00 (VEN / BOL), 16:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? estadio Santiago Bernabéu, Madrid

¿Canales de transmisión y streaming? DSports y DGo

Sigue EN DIRECTO el partido en el Bernabéu

