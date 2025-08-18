Copa Sudamericana: Independiente negado a dejarse sorprender por Mushuc Runa

Independiente y Mushuc Runa se juegan el pase a los cuartos de final del torneo en un duelo de pronóstico reservado.

En el partido de ida del pasado 12 de agosto, la ventaja que Independiente del Valle le sacó a Mushuc Ruta en la ida de los octavos de final fue mínima (1-0).

Favorito hay, pero por los diferentes contrastes entre ambos es difícil señalar un resultado. Así se presentan este martes 19 de agosto de 2025 Mushuc Runa e Independiente del Valle, desde las 19:30, por el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana, torneo en el que los del Ponchito solo han perdido en una ocasión en ocho partidos, pero son últimos en la LigaPro; a diferencia de los Rayados que son líderes.

Durante el compromiso de ida, Independiente ganó 1-0, de ahí que la revancha se cumplirá en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito con arbitraje de la brasileña Edina Alves.

“Nosotros dimos prioridad a la Sudamericana; por eso teníamos un equipo principal para este torneo y un suplente para la LigaPro”, confesó el preparador físico César Benalcázar, quien trabajó con el entrenador Ever Hugo Almeida en la destacada campaña, pero que ya no está más.

Lo dicho por Benalcázar se contrapone con lo que pasa en Independiente, club en el que, de acuerdo con expertos, tiene dos plantillas de primer nivel para afrontar Libertadores, LigaPro y Sudamericana.

Para Javier Rabanal, entrenador de los Rayados, “el esfuerzo de la dirigencia para tener dos alineaciones completas ha sido la clave”, dijo este lunes 18 de agosto de 2025 a horas del cotejo.

En ese sentido, el director técnico español enfatizó que el plantel “ha asimilado la seguidilla de partidos que está jugando cada tres días, algo que se mira en cada encuentro... Todos entrenan para ser titulares”.

“Una final” en el Ponchito

Pese a su ubicación en LigaPro, donde son últimos (16°), en Mushuc Runa hay motivación por la reciente victoria (1-0) sobre Aucas, resultado que cortó una racha de 13 fechas sin conocer la victoria en el torneo local, pero que alimenta la vibra en el evento internacional donde muestran otra cara.

El entrenador ecuatoriano Paúl Vélez asumió la dirección técnica del ponchito hace pocas semanas. Cortesía

“El partido es una final para nosotros. El marcador de la ida creo que es remontable, o al menos empatar para ir a penales. Y es que fue desde la ida que ya vimos otra cara en el equipo, por lo que esperamos que eso siga así en la Sudamericana”, dijo el presidente vitalicio de Mushuc Runa, Luis Chango.

La campaña en el torneo regional de los ambateños se refleja en seis triunfos, tres de ellos en Brasil, Argentina y Chile, un empate y una derrota ante el propio IDV, en ocho encuentros. Nada mal.

Si bien el cuerpo técnico de Ever Hugo Almeida fue el artífice de esos buenos resultados, este ya no está. Paúl Vélez fue el designado en sacar adelante al equipo, tras reemplazar al estratega Fabián Frías, quien estuvo a cargo solamente 15 días en lugar de Almeida.

“El tiempo que estoy aquí y por lo que he visto, me he dado cuenta de que el equipo juega mejor en la Sudamericana; debe ser la motivación extra que significa un torneo internacional”, señaló el técnico ecuatoriano.

