Dónde ver Real Madrid vs Osasuna: Fecha, detalles y alineaciones | LaLiga España

La era Xabi Alonso comienza en LaLiga: Real Madrid recibe a Osasuna con varias bajas y grandes expectativas

Real Madrid comienza la temporada 2025-26 de LaLiga de España en un encuentro lleno de expectativas y nuevos debuts.

Este martes 19 de agosto, los merengues recibirán a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu a las 14:00 (hora de Ecuador), en lo que será el pistoletazo de salida para la era de Xabi Alonso.

Xabi Alonso se estrena como técnico merengue en LaLiga

Tras su exitoso paso por Bayer Leverkusen, el técnico español asume el reto más grande de su carrera con la misión de devolver al club blanco a la cima del fútbol local e internacional.

Real Madrid será dirigido por Xabi Alonso. EFE

El duelo no solo será el primer partido oficial de Alonso al mando, sino también el estreno en liga de los nuevos refuerzos: Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen, quienes se perfilan como piezas clave en este renovado proyecto.

Bajas sensibles, pero un once de gala para buscar la victoria

A pesar de la emoción por el debut, Xabi Alonso enfrentará un primer desafío con bajas importantes.

El técnico no podrá contar con figuras clave como Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham y Ferland Mendy, todos descartados por lesión. A esto se suma la ausencia de Antonio Rüdiger, quien cumplirá una fecha de sanción.

A pesar de estas ausencias, Real Madrid presentará un once de gran nivel con el objetivo de iniciar su camino en el torneo con una victoria en casa ante su afición.

Las alineaciones confirmadas de Real Madrid y Osasuna

¿Dónde ver el partido en vivo en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir la emoción de este encuentro en vivo a través del canal de televisión por suscripción DSPORTS y su plataforma digital, DGO.

