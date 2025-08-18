De TikTok al ring: Milica sorprende al anunciar cita con seguidor tras su triunfo

La noche de Supernova Strikers 2025 dejó un momento viral: la creadora de contenido llevó al ring a su fan por una promesa

La streamer argentina Milica se convirtió en la figura estelar de la velada Supernova Strikers 2025, y no solo por su contundente triunfo sobre Mercedes Roa.

La joven, cuyo nombre real es Micaela Ibáñez, cumplirá una promesa viral que la llevó a protagonizar el momento más insólito y divertido de la noche, junto a uno de sus seguidores más fieles, Ángel Avid.

Un TikTok que se volvió viral y cambió todo

Todo comenzó en TikTok, días antes del evento. Milica publicó un video con un desafío simple: “Voy a hacer lo que diga el comentario con más likes”. El comentario ganador, con más de 3 millones de “me gusta”, fue de Ángel Avid, quien escribió: “Hacerme debutar”.

Ángel Avid sube al ring: un momento histórico

Fiel a su palabra, y justo después de su victoria en el cuadrilátero, Milica llamó a Ángel Avid para que subiera al ring. La escena, que se volvió viral en segundos, no fue un debut deportivo, sino un acto simbólico que mezcló humor y emoción.

La streamer le dio un abrazo a su fan y, entre risas, confirmó que la promesa iba más allá del espectáculo: tendrán una cita.

Milica aclaró ante el público que todo se trataba de un gesto divertido, pero que sí tendría una cita real con Ángel, llevando la interacción digital a un nivel mucho más personal.

Redes sociales, humor y emoción: la fórmula viral de Milica

Con más de 180 mil seguidores en Twitch, Milica ha demostrado que su influencia va más allá de las rutinas de ejercicio y el lifestyle.

Se ha consolidado como una de las figuras más carismáticas del streaming argentino, y ahora, también, como la streamer que “hará debutar” a su fan más viral.

