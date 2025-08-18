De TikTok al ring: Milica sorprende al anunciar cita con seguidor tras su triunfo
La noche de Supernova Strikers 2025 dejó un momento viral: la creadora de contenido llevó al ring a su fan por una promesa
La streamer argentina Milica se convirtió en la figura estelar de la velada Supernova Strikers 2025, y no solo por su contundente triunfo sobre Mercedes Roa.
(Te invito a leer: ¿Juega Messi? Argentina anuncia prelista para duelo ante Ecuador | Eliminatorias 2026)
La joven, cuyo nombre real es Micaela Ibáñez, cumplirá una promesa viral que la llevó a protagonizar el momento más insólito y divertido de la noche, junto a uno de sus seguidores más fieles, Ángel Avid.
Un TikTok que se volvió viral y cambió todo
Todo comenzó en TikTok, días antes del evento. Milica publicó un video con un desafío simple: “Voy a hacer lo que diga el comentario con más likes”. El comentario ganador, con más de 3 millones de “me gusta”, fue de Ángel Avid, quien escribió: “Hacerme debutar”.
Ángel Avid sube al ring: un momento histórico
Fiel a su palabra, y justo después de su victoria en el cuadrilátero, Milica llamó a Ángel Avid para que subiera al ring. La escena, que se volvió viral en segundos, no fue un debut deportivo, sino un acto simbólico que mezcló humor y emoción.
Nicki Nicole, Fati Vázquez y Claudia Bavel: las famosas que vinculan a Lamine YamalLeer más
La streamer le dio un abrazo a su fan y, entre risas, confirmó que la promesa iba más allá del espectáculo: tendrán una cita.
Milica aclaró ante el público que todo se trataba de un gesto divertido, pero que sí tendría una cita real con Ángel, llevando la interacción digital a un nivel mucho más personal.
Redes sociales, humor y emoción: la fórmula viral de Milica
Con más de 180 mil seguidores en Twitch, Milica ha demostrado que su influencia va más allá de las rutinas de ejercicio y el lifestyle.
Se ha consolidado como una de las figuras más carismáticas del streaming argentino, y ahora, también, como la streamer que “hará debutar” a su fan más viral.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
Milica y Ángel Avid, juntos en el ring 🔥— DAZN España (@DAZN_ES) August 18, 2025
"Vamos a tener que hablar de ese debut, me parece"#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/h1QJ8M0VIq