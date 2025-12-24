Sicariato en el centro de Playas desató persecución y balacera en la vía a Data

En lo que va de diciembre del 2025 se contabilizan más de 10 muertes violentas en este balneario del Guayas

La Policía Nacional acudió hasta el lugar donde se registró el crimen del joven, cuya identidad aún se desconoce.

“¡Dios mío, ten piedad de nosotros! Esta gente es el mismo demonio; ni porque estamos en Navidad dejan de matar”, exclamó entre sollozos una mujer que presenció la escena.

El ataque ocurrió la tarde de este martes 23 de diciembre en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y la calle 12 de octubre, en pleno centro de General Villamil Playas.

Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del distrito Playas, dos sujetos armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un joven que caminaba por el sector.

La víctima vestía camiseta roja y jean azul, una indumentaria similar a la que llevaban numerosos estudiantes que participaban en agasajos navideños en distintos planteles educativos, lo que generó alarma y confusión entre los transeúntes.

Hasta el cierre de esta noticia, las autoridades investigaban si la víctima era estudiante de alguno de los colegios que celebraban actividades festivas.

Tras ejecutar el crimen al estilo sicariato, los hombres emprendieron la huida hacia la vía a Data de Villamil. Patrulleros iniciaron de inmediato la persecución, que se extendió hasta el kilómetro 13, donde se desató un intercambio de disparos entre los uniformados y los atacantes.

Gen Villacís, jefe del destacamento de la Policía Nacional en Playas, informó que uno de los sicarios habría resultado herido durante la balacera.

Los sujetos abandonaron la motocicleta —en la que se hallaron rastros de sangre— y se internaron entre los manglares del estero de Data para evadir el cerco policial.

Es el mes más sangriento en Playas

La Policía indicó que el cuerpo del joven fue retirado del lugar por familiares y amigos, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido antes de que se realizara el levantamiento oficial.

La violencia no da tregua en el cantón. En lo que va de diciembre del 2025, se contabilizan más de diez muertes violentas. Lo que debía ser un mes de paz y recogimiento se ha convertido en el más sangriento del año.

Ciudadanos, que pidieron reserva de sus nombres por temor a represalias, denunciaron la existencia de un subregistro debido a que hay cuerpos que son retirados por las familias sin registro oficial, debido a la tardía llegada de Criminalística. “Ni la misma Policía sabe cuántos muertos hay”, comentaron con angustia.

Mientras Playas intenta celebrar la Navidad, el eco de los disparos y el miedo recorren sus calles, dejando una pregunta sin respuesta: ¿hasta cuándo?

