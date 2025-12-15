Expreso
motos en el Malecón de Guayaquil
En uno de los pasajes de la Bahía de Guayaquil, en el centro de la ciudad, se cometió el robo a dos transeúntes.FREDDY RODRÍGUEZ

Violento robo en Guayaquil en video: delincuentes en tres motos atacaron a jóvenes

El delito se cometió durante la madrugada en la intersección de avenida Malecón y Colón, en el sector de la Bahía

Dos transeúntes que se movilizaban por el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, fueron violentamente atacados por seis sujetos. Ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre.

En una cámara de videovigilancia se captó el momento en el que los dos jóvenes caminaban por la acera oeste de la avenida Malecón, cerca de la intersección con la calle Colón, en sentido norte-sur.

Eran las 03:11, cuando en la escena aparecen tres motos con cuatro ocupantes. Como en una emboscada, rodean a los ciudadanos y les cierran el paso. Uno de ellos escapa por un callejón.

El otro no logra huir de los ladrones. Un quinto antisocial aparece en escena y lo patea, luego lo empuja hacia uno de los quioscos, lo revisa y le saca el celular del bolsillo derecho.

Entonces llega un sexto sujeto en otra moto. Los seis delincuentes se van por el pasillo donde había escapado el otro ciudadano.

Seis sujetos movilizándose sin problemas por las calles e interceptando a ciudadanos que son víctimas de la delincuencia.

Pese a que el robo sucedió en la madrugada, la hora no cambia el hecho de que los ladrones siguen amedrentando en motos a la ciudadanía.

La semana pasada circuló un video en el que delincuentes le robaban a ciudadanos en la avenida del Bombero, a plena luz del día.

Pese a que luego se detuvo a uno de los sospechosos y que la Policía Nacional organizó un operativo, la ciudadanía sigue cuestionando cómo los antisociales tienen libertad de atacar sin inconvenientes a la ciudadanía.

En la Bahía, pese a que en el día se hacen operativos para ordenar el espacio público, incluso con militares, en las noches se cometen violentos robos que incrementan las cifras de inseguridad.

