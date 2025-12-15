Violento robo en Guayaquil en video: delincuentes en tres motos atacaron a jóvenes

El delito se cometió durante la madrugada en la intersección de avenida Malecón y Colón, en el sector de la Bahía

En uno de los pasajes de la Bahía de Guayaquil, en el centro de la ciudad, se cometió el robo a dos transeúntes.

Dos transeúntes que se movilizaban por el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, fueron violentamente atacados por seis sujetos. Ocurrió en la madrugada del domingo 14 de diciembre.

En una cámara de videovigilancia se captó el momento en el que los dos jóvenes caminaban por la acera oeste de la avenida Malecón, cerca de la intersección con la calle Colón, en sentido norte-sur.

Eran las 03:11, cuando en la escena aparecen tres motos con cuatro ocupantes. Como en una emboscada, rodean a los ciudadanos y les cierran el paso. Uno de ellos escapa por un callejón.

El otro no logra huir de los ladrones. Un quinto antisocial aparece en escena y lo patea, luego lo empuja hacia uno de los quioscos, lo revisa y le saca el celular del bolsillo derecho.

Entonces llega un sexto sujeto en otra moto. Los seis delincuentes se van por el pasillo donde había escapado el otro ciudadano.

En Guayaquil, una banda de 5 delincuentes armados, cometieron un violento robo contra una pareja de jóvenes, en las calles Malecón y Colón, siendo agredidos por la banda delincuencial. pic.twitter.com/9QUTI3UY8A — Noticias 24 Horas (@NoticiasEc24h) December 15, 2025

A la altura de este pasaje de la Bahía le robaron a los dos peatones

Ladrones siguen operando en motos

Robos en la avenida del Bombero: operativos llegan tras denuncias en Los Ceibos Leer más

Seis sujetos movilizándose sin problemas por las calles e interceptando a ciudadanos que son víctimas de la delincuencia.

Pese a que el robo sucedió en la madrugada, la hora no cambia el hecho de que los ladrones siguen amedrentando en motos a la ciudadanía.

La semana pasada circuló un video en el que delincuentes le robaban a ciudadanos en la avenida del Bombero, a plena luz del día.

Pese a que luego se detuvo a uno de los sospechosos y que la Policía Nacional organizó un operativo, la ciudadanía sigue cuestionando cómo los antisociales tienen libertad de atacar sin inconvenientes a la ciudadanía.

En la Bahía, pese a que en el día se hacen operativos para ordenar el espacio público, incluso con militares, en las noches se cometen violentos robos que incrementan las cifras de inseguridad.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!