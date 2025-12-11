Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

FF.AA segura ep la bahía
Militares en control de espacio públicoCORTESÍA

Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

Operativos conjuntos buscan retirar comerciantes informales y liberar veredas ocupadas

El Municipio de Guayaquil, en conjunto con las Fuerzas Armadas, intensificó desde este 10 de diciembre de 2025 los operativos de control en el sector de La Bahía. El objetivo central de la intervención es recuperar el orden en la zona comercial, retirar a vendedores no regularizados y liberar los pasillos peatonales para mejorar la seguridad ciudadana.

RELACIONADAS

¿Qué acciones realizaron los militares y Segura EP?

La intervención, coordinada por Segura EP, se enfocó en tres ejes de acción inmediata para descongestionar este punto neurálgico del comercio en el centro de la urbe. Según el reporte oficial, se procedió al retiro de comerciantes autónomos que no cuentan con la regularización municipal, una medida recurrente ante el aumento de la informalidad en épocas festivas.

Ecotec

No hubo fallecidos en la Ecotec: institución aclara hechos virales

Leer más

Además, los uniformados ejecutaron la verificación de documentación vigente a los comerciantes formales. También se notificó a los propietarios de locales establecidos para que liberen las veredas. Se ordenó retirar mercadería, estructuras y obstáculos que bloqueaban el libre tránsito de los ciudadanos en los corredores del sector.

Aunque el control del espacio público es competencia municipal, la cooperación con las FF. AA. fortalece la prevención delitos de oportunidad y garantizar un entorno seguro en un área donde la aglomeración suele facilitar robos y arranches.

Segura EP confirmó que estos controles se mantendrán de forma permanente. La entidad municipal enfatizó que la medida busca proteger a la ciudadanía y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos, evitando que las veredas se conviertan en bodegas improvisadas o zonas intransitables.

RELACIONADAS

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Nuevas fotos de Epstein muestran a Trump en su avión y nexos con Bill Clinton

  2. El precio de ver a Messi en Ecuador: ¿qué más puedes conseguir con esa cantidad?

  3. La objeción de ‘Gordo Luis’ aplaza su vinculación al caso Villavicencio

  4. Créditos del BIESS 2026: Requisitos y tasas de interés para préstamos quirografarios

  5. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  2. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  3. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

  4. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos