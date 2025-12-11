No hubo fallecidos en la Ecotec: institución aclara hechos virales

Un incidente en el campus Samborondón se viralizó en redes sociales, donde se comentaba hasta de un accionar policial.

La Universidad Ecotec aclaró este 11 de diciembre de 2025 la situación registrada en su campus de Samborondón, desmintiendo las especulaciones sobre un presunto intento de homicidio que circularon en redes sociales. La institución confirmó que se trató de una discusión personal entre dos estudiantes y que ambos se encuentran estables.

¿Qué ocurrió realmente en el campus de la Ecotec?

La noche del miércoles 10 de diciembre de 2025, plataformas de mensajería como WhatsApp y redes sociales se llenaron de mensajes alarmistas que sugerían un crimen pasional con consecuencias fatales dentro de la universidad. Ante la ola de desinformación, la Universidad Ecotec emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública para esclarecer los hechos.

Comunicado oficial de la Ecotec CORTESÍA

Según el documento institucional, el incidente se limitó a una "discusión de carácter personal entre dos estudiantes". De manera inmediata, la universidad activó sus protocolos internos de seguridad establecidos para situaciones de violencia entre pares, garantizando la intervención de las áreas responsables.

Contrario a los rumores virales que hablaban de una tragedia, la institución informó que ambos estudiantes recibieron atención oportuna.

El reporte oficial detalla que los involucrados se encuentran en condiciones estables y están acompañados por sus familiares. La entidad educativa hizo énfasis en desmentir la información no verificada que generó alarma en la comunidad universitaria y en la ciudadanía en general.

¿Hubo detenidos?

Según el parte policial citado por la universidad, no se presentaron cargos entre las partes involucradas. Las autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes en el sitio, cerrando el caso sin detenidos procesados por delitos graves, descartando las versiones de redes que hablaban de prisión inmediata.

La viralización de contenidos no contrastados, como capturas de chat que alegaban el uso de armas blancas y un desenlace fatal, provocó conmoción. La Ecotec reiteró su llamado a evitar la difusión de información falsa que pueda afectar la integridad de las personas.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!