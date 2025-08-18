¿Juega Messi? Argentina anuncia prelista para duelo ante Ecuador | Eliminatorias 2026

La lista de Scaloni mantiene la base campeona del mundo y suma jóvenes promesas

Ecuador y Argentina se enfrentarán en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La selección de Argentina dio a conocer su prelista de 31 jugadores para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, un compromiso que, aunque sin la presión del cupo mundialista, servirá como un laboratorio para el futuro.

El combinado que dirige Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela y Ecuador en un cierre de lujo para su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Fechas y rivales: cuándo juega Argentina ante Venezuela y Ecuador

Con 35 puntos y su boleto asegurado, la Albiceleste recibirá a la Vinotinto el 4 de septiembre de 2025, para luego visitar a la Tricolor el 9 de septiembre, un equipo que también ya tiene su lugar en la Copa del Mundo.

Ecuador y Argentina ya clasificaron al Mundial 2026. Luciano González

Viejos conocidos y nuevas promesas en la lista de Scaloni

Lionel Messi encabeza la convocatoria, manteniendo la base de los campeones del mundo. Sin embargo, Scaloni sigue profundizando en la renovación generacional.

La prelista incluye varias caras nuevas que ilusionan a la afición, como Alan Varela, el 'Diablito' Claudio Echeverri, Julio Soler, Valentín Carboni y el joven delantero Flaco López, quien recibe su primera citación en la selección mayor. Además, Franco Mastantuono vuelve a ser considerado tras su primera convocatoria en la jornada anterior.

Aunque la lista preliminar cuenta con 31 nombres, solo 26 viajarán con el equipo, lo que significa que cinco futbolistas quedarán fuera de la nómina final.

Messi estará en el duelo de Argentina vs Ecuador. Luciano González

La prelista completa para los duelos ante Venezuela y Ecuador:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Juan Foyth (Villarreal), Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth).

Centrocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolás Paz (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca Juniors), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Claudio Echeverri (Manchester City) y Alan Varela (Oporto).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Franco Mastantuono (Real Madrid), Nicolás González (Juventus), Ángel Correa (Tigres), Valentín Carboni (Lazio) y José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras).

