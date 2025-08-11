Así es el lujoso y costoso anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo dio a Georgina

El mundo del deporte y del espectáculo se detiene. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han oficializado su compromiso. Tras casi una década de relación, la pareja se prepara para dar el "sí, quiero", y lo han hecho de una manera que solo ellos podrían.

El anuncio, realizado por Georgina en sus redes sociales, ha desatado una ola de comentarios, pero ha sido el impresionante anillo de compromiso el que ha capturado todas las miradas.

La declaración de amor que paralizó las redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Georgina, de 31 años, publicó una emotiva fotografía en la que se pueden ver sus manos entrelazadas con las del astro portugués.

Georgina Rodríguez confirmó que se casará con Cristiano Ronaldo. Archivo

El mensaje que acompañaba la imagen era claro y directo: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". La publicación se ha viralizado en cuestión de horas.

Detalles de la joya: diamante de 45 quilates montado en platino



Sin embargo, el verdadero protagonista de la instantánea es la joya que adorna el dedo de Georgina. Según el medio TUDN, el anillo está valorado en aproximadamente 12 millones de dólares.

Expertos y seguidores lo describen como una pieza monumental: un diamante ovalado de unos 45 quilates montado sobre platino, un símbolo del amor de una de las parejas más poderosas y ricas del mundo.

Una historia de amor que culmina en boda

La relación entre Cristiano Ronaldo, actual delantero del Al-Nassr, y Georgina Rodríguez comenzó en 2016.

Desde entonces, han construido una familia y han compartido su vida en la intimidad y en el ojo público. En el documental de Netflix "Soy Georgina", ambos ya habían expresado su deseo de formalizar su unión.

