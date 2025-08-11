Donnarumma dejaría a Willian Pacho en el PSG para ir al Chelsea con Moisés Caicedo

Luis Enrique habría decidido no contar con Donnarumma para la temporada 2025-26. Chelsea ya inició contactos

El futuro de Gianluigi Donnarumma en París Saint-Germain (PSG), donde juega Willian Pacho, pende de un hilo. El guardameta italiano, cuya etapa en la capital francesa parece estar llegando a su fin, podría estar a punto de iniciar una nueva aventura en la Premier League, uniéndose al Chelsea y compartiendo vestuario con Moisés Caicedo.

La señal definitiva de Luis Enrique

La situación se ha vuelto insostenible tras la reciente decisión de Luis Enrique. El técnico español dejó a Donnarumma fuera de la convocatoria para la Supercopa de Europa 2025, donde el PSG se enfrentará al Tottenham en Údine.

Según Diario AS, la exclusión es puramente técnica. Luis Enrique ya habría comunicado al portero que no cuenta con él para la temporada 2025-26, dejando el puesto de titular en manos de la nueva y prometedora joya del arco, Lucas Chevalier, recién llegado al club por 55 millones de dólares.

Donnarumma fue el arquero titular de PSG la pasada temporada 2024-25 EFE

¿El Chelsea, su próximo destino?

Ante este escenario, Donnarumma busca desesperadamente una salida que le garantice minutos. Es aquí donde el Chelsea emerge como el principal candidato. El club londinense ya habría entablado conversaciones con el entorno del italiano.

De concretarse la operación, Donnarumma no solo se mudaría a una de las ligas más competitivas del mundo, sino que también coincidiría con Moisés Caicedo.

¿Estrategia de espera o adiós inminente?

Mientras que los rumores lo sitúan en Londres, el diario L’Équipe ofrece otra perspectiva. El arquero podría estar evaluando la opción de quedarse en París hasta junio de 2026, cuando finaliza su contrato.

Salir como agente libre le permitiría negociar un contrato más lucrativo y obtener una prima de fichaje, un movimiento estratégico que podría retrasar su salida inmediata, a pesar de no contar para el técnico.

