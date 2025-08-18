Hinchas del Barcelona SC increparon a Antonio Álvarez en el segundo gol de Macará

El Ídolo vive un clima tenso tras caer ante Macará; la hinchada responsabiliza a la directiva y al DT Rescalvo por la crisis

Barcelona SC atraviesa un momento crítico en su temporada centenaria. La derrota 2-0 frente a Macará, en el estadio Monumental, no solo dejó preocupación en lo futbolístico, sino también un ambiente de tensión entre la directiva y la hinchada.

Durante el encuentro, un grupo de aficionados amarillos increpó al presidente Antonio Álvarez con fuertes críticas e insultos, responsabilizándolo por el mal presente deportivo del equipo.

Eliminaciones que pesan

La molestia de los hinchas radica en los resultados adversos en una temporada, hasta el momento, de pesadilla: el Ídolo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, no alcanzó el repechaje de la Copa Sudamericana y, en LigaPro, se encuentra a nueve puntos del líder Independiente del Valle.

Incidentes entre hinchas de Barcelona con el presidente, Antonio Alvarez, tras el segundo gol del Macará pic.twitter.com/8QCPNtMDwM — Minuto & Medio (@MinMedio) August 18, 2025

Si bien aún restan varias fechas por disputar, el descontento es evidente. La afición esperaba un Barcelona protagonista tanto a nivel nacional como internacional en este 2025, algo que hasta el momento no ocurre.

Rescalvo, en la mira

Las críticas también alcanzaron al entrenador Ismael Rescalvo, cuestionado por los cambios realizados ante Macará, que no lograron modificar la actitud apagada del plantel torero.

Próximo partido del Ídolo

Barcelona SC volverá a la acción en LigaPro el sábado 23 de agosto, cuando visite a Vinotinto en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

