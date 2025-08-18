Marcos Hidalgo tendría una calle con su nombre en Guayaquil

El Concejo Cantonal conocerá un informe para nombrar calles en homenaje a los periodistas Marcos Hidalgo y German Abad

Marcos Hidalgo tendrá una calle con su nombre en Guayaquil, según informe edilicio.

El Concejo Cantonal de Guayaquil conocerá este jueves 21 de agosto un informe de la Comisión de Calificación y Dictamen para Erección de Monumentos y Denominación de Calles, Plazas y Otros Lugares Públicos. El documento recomienda aprobar la denominación de Marcos Hidalgo y German Abad Valenzuela en dos calles de la ciudad.

La propuesta establece que el 6 pasaje 3 NO, que se extiende aproximadamente 781 metros en el sector Bastión Popular, lleve el nombre de Marcos Hidalgo. En tanto, la 1 Peatonal 36 NO, de 287 metros en Urdesa, se denominaría German Abad Valenzuela.

Propuesta del Colegio de Periodistas

En enero de 2025, el Colegio de Periodistas de Guayaquil, mediante oficio dirigido al alcalde Aquiles Álvarez, propuso rendir homenaje a comunicadores sociales fallecidos durante la pandemia y en otras circunstancias.

La misiva, suscrita por el presidente José Peña Fuentes, destacó la trayectoria de periodistas que dejaron un legado en la comunidad.

Hidalgo, conocido como Piquito, fue una de las voces más recordadas en la radio y televisión ecuatoriana. Cubrió mundiales de fútbol, Copa América y Eliminatorias, además de dirigir programas deportivos en radio y TV.

Además de periodista, fue abogado, profesor en la Facso y en dos ocasiones incursionó en la política. Su estilo dejó frases que se volvieron tendencia antes de las redes sociales, entre ellas la célebre: ¿Quién te dijo?

Hidalgo falleció el 31 de mayo de 2023, recordado por colegas y oyentes como una voz inconfundible del deporte nacional.

Marcos Hidalgo en las instalaciones de Granasa. Archivo

Concejo de Guayaquil sesionara este jueves 21

Este tema será tratado por el Concejo Cantonal de Guayaquil el jueves 21, dentro de una agenda de ocho puntos. Se trata de la sesión número 125 de la administración de Aquiles Álvarez, que se desarrollará en el Salón de la Ciudad “Dr. José Joaquín de Olmedo y Maruri.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.