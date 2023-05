El reconocido periodista deportivo Marcos Hidalgo falleció a los 81 años de edad, este miércoles 31 de mayo del 2023, tras batallar varios años contra el cáncer de pulmón.

Guayaquileño "de dos generaciones", según se describió en el programa Tarjeta Dorada, fue penalista de profesión, pero comentarista deportivo desde los 70 "por vicio".

También conocido como 'Piquito', desempeñó una larga trayectoria detrás de los micrófonos deportivos, con un estilo único y unas frases y hoy quedarán para la historia.

Aquí una recopilación de frases que se pueden encontrar en YouTube:

"Grateche."

"Yo no le paro balón."

"Hágame el favor."

"Claro que yes."

"Los boxes."

"Los patuchos."

"Yo he visto muertos sepultando sepultureros."

"El problema es que te creo."

"Desconozco peso y medida."

Una, dola, trela Marcos Hidalgo

"Yes, yes en inglés."

"Pianno en Italiano."

"Échate derecho María Elvira."

"La de Bolívar."

"Te conozco nozco."

"A la carga dijo Vargas."

"Los ecuatorianos somos tan bacanes que nos damos el lujo de ser mal servidos."

"Viró las patas como Chaplín."

"Me canso ganzo."

"Escondan las cuchillos."

"Lúcete."

"Te entuqué."

"Cerebro de Houston."

"Anda a cantarle a Gardel."

"Yo mismo los he visto con estos ojos que ya no se van a comer los gusanos porque me voy a cremar."

"Se lo comieron con papita frita."

"Como ni uno."

"No tiene perdón ni del diablo."

"Amanecerá y veremos."

En este país muero y si muero afuera que me sepulten en Ecuador

"Y entonces dijo Ponce."

"Hace ratón miguelito."

"Gil del perejil."

"Chao pescado."

"De primavera."

"Tranquilo como Camila."

"Paguini o no paguini."

"Cerapio."

"Y en tu genio."

"Ya le va a tocar."

"Escupiendo algodones."

"La carne de técnico es más barata que la carne de burro."

"Entre esos dos centrales pasaba hasta un elefante."

"Yo soy abogado penalista, pero estoy aquí por mi vicio por el fútbol."