El exdefensor argentino de Emelec (entre 2012 y 2014), Cristian Nasuti, extraña disputar los Clásicos del Astillero ante Barcelona, partidos que le dejaron un recuerdo curioso, la fuerte falta que le hizo a Michael Arroyo en el partido que ganaron los amarillos por 5-0, el 12 de agosto de 2012.

En entrevista con EXPRESO, el Tano aseguró que nunca fue un jugador ‘rajero’, por lo contrario, era muy táctico en los partidos, pero a Micky le dio la ‘patadita’ porque empezó a realizar lujos cuando ya iban goleando.

- ¿Por qué extraña el Clásico?

Son partidos hermosos, que se viven con mucha pasión. Los Clásicos del Astillero no me hacían extrañar nada a los de Argentina, porque se viven con mucha pasión, los hinchas son fieles y hay mucha rivalidad. Los comparo siempre con el Clásico de Rosario, entre Newell’s Old Boys y Rosario Central, al ser de una misma ciudad. Algunos los gané, otros los perdí o empaté, pero cada uno tiene un recuerdo grato. Ahora que estoy retirado extraño mucho estos partidos.

¿Uno de esos recuerdos fue la falta a Michael Arroyo en 2012?

Fui un jugador de pocas expulsiones, en 20 años de carrera solo tuve 12 expulsiones y la única agresiva fue la que le hice a Arroyo. Ese partido fue raro, porque nos quedamos con un jugador menos por la expulsión de Marcos Mondaini (al minuto 19 del primer tiempo). Ellos nos hicieron dos goles y el segundo tiempo fue más complicado porque teníamos más espacios que cubrir, Barcelona se agrandó.

¿Por aquello le hizo la falta?

Ya cuando el partido estaba definido, el marcador estaba 5-0, veo que Michael estaba haciendo firuletes. Al ver eso tuve una reacción de potrero, porque no había la necesidad de hacer esos firuletes. Si lo hubiera hecho cuando el partido estaba empatado o en un momento difícil lo habría aplaudido, pero el resultado ya estaba definido. Me parece que es un tema de códigos, porque te puede pasar al revés y creo que no le gustaría que se lo hagan.

¿Luego pudo hablar con Arroyo?

Fue una reacción brusca, pero obviamente luego le pedí disculpas públicas y también a él personalmente. En el siguiente Clásico que nos encontramos (24 de abril de 2013) al terminar el partido, que quedó empatado (0-0), me le acerqué y le dije que me disculpara porque tuve una reacción que no es ejemplar.

- ¿Y qué le dijo Micky?

Él me regresó a ver y solo me dijo que no pasaba nada, que eran cosas que se daban en los partidos. No sé si fue sincero y me disculpó (entre risas), pero fui un caballero.

- ¿Qué delantero le fue difícil cubrir en los Clásicos?

Hubo varios, porque el jugador ecuatoriano técnicamente es muy dotado. En Ecuador te encuentras con jugadores que uno se pregunta por qué todavía no están en Europa. Narciso Mina era difícil marcarlo, porque tenía mucha movilidad en el ataque, no se quedaba quieto y había que estar muy atentos a él. También José Ayoví, corría por las bandas y era muy rápido, era difícil alcanzarlo.

Cristian Nasuti aseguró que Narciso Mina era difícil de marcar porque se movía por todo el ataque. Cortesía

- ¿Qué hacía para pararlos?

Cuando tenía delanteros difíciles jugábamos en línea (en la defensa) y reducíamos espacios para tener menos trayectos para cubrir, había que evitar que el delantero pueda girar libremente, marcarlos de cerca, buscábamos hacerles difíciles el partido. No podíamos dejarles un centímetro para que aprovecharan los espacios. Esto te conllevaba mucho desgaste mental porque requería mucha concentración, pero nos terminaba funcionando.

- ¿Le preocupa la actualidad de Emelec?

En el torneo local está irregular. Emelec es un equipo que está obligado a pelear por todos los trofeos. Posiblemente estarán pasando por un momento de transición con los jugadores y la dirigencia, a veces pasa y hasta que todo se acomode lleva tiempo, pero la exigencia siempre está en Emelec. Desde afuera preocupa la actualidad del equipo, porque hace años que tampoco logra algo importante.

- ¿Cómo debería jugar el Bombillo?

Soy agresivo como entrenador. Mi equipo sería agresivo a la hora de recuperar el balón, tratar de ser protagonistas porque es un equipo grande, este equipo te obliga a eso. Emelec siempre se caracterizó por ser un equipo con buen juego y creo que en la liga ecuatoriana está obligado a ser protagonista.