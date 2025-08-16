Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

CORTO 1
Escena. Los bomberos tratan de luchar contra el fuego en Guarda.PEDRO SARMENTO COSTA

Detienen a sospechosos de iniciar incendios forestales en Portugal

Un joven de 19 años y una mujer de 32 están siendo investigados. Conoce todos los detalles 

La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo en las últimas horas a dos sospechosos de iniciar incendios forestales, un hombre de 19 años y una mujer de 32, en la región de Guarda, una de las más afectadas por las llamas y donde ayer se notificó la primera víctima mortal del fuego.

RELACIONADAS

En el caso de la mujer, la PJ indicó que “la sospechosa vive en conflicto con sus vecinos y habría provocado el incendio con una llama directa, utilizando un mechero, para asustarlos, poniendo en peligro la propia población donde reside, en un día marcado por incendios forestales en la misma zona geográfica, que incluso causaron la muerte de un ciudadano y heridas graves a otros”.

El incidente se produjo el pasado viernes, por la noche en el distrito de Guarda, donde murió un hombre -la primera víctima mortal de la ola de incendios- a causa del fuego que arde en la región.

Trump dice que su reu (15030747)

¿Hubo acuerdo de paz para Ucrania? El sinsabor de la reunión entre Trump y Putin

Leer más

Detalles de los detenidos 

La detenida será sometida a un primer interrogatorio judicial para la aplicación de las medidas coercitivas que se consideren adecuadas, concluyó la PJ.

En el caso del hombre, el incidente también se habría producido el viernes por la noche en Seia, donde el sospechoso “habría provocado el incendio con una llama directa, sin motivo aparente, poniendo en peligro el bosque y las viviendas en plena Serra da Estrela”.

“El incendio no alcanzó mayores proporciones gracias a la intervención de vecinos y veraneantes que pasaban por el lugar, quienes sofocaron las llamas en su inicio por sus propios medios”, agregó la PJ en un comunicado este sábado.

El detenido ya había sido investigado en el pasado por el mismo tipo de delitos, agregaron las autoridades.

Según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), todas las regiones fronterizas con España están este sábado en alerta naranja por riesgo de altas temperaturas e incendios forestales, una situación que se replicará el domingo y, si se cumplen las previsiones, mejorará el próximo lunes, cuando bajarán las temperaturas.

portugal
Las autoridades buscan formas de acabar con el fuego.PEDRO SARMENTO COSTA

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Accidente en la vía Quito–Santo Domingo deja heridos y cierre vial

  2. ¿Qué pasó en el mundo este 16 de agosto de 2025?

  3. Detienen a sospechosos de iniciar incendios forestales en Portugal

  4. Noboa suspendió la jornada laboral en Santa Elena y Loja: ¿Cuándo y por qué?

  5. Epicentro del temblor hoy en Ecuador: Nuevo sismo se sintió este 16 de agosto

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador ofrece 10 mil becas en Inteligencia Artificial: inscríbete aquí

  2. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  3. Fuerte sismo en Ecuador hoy, 16 de agosto de 2025: se sintió en Quito y otras zonas

  4. Quito camina sin rumbo mientras el poder se debilita

  5. "No me llama, me manda terceros": Aguiñaga a Luisa González por falta de diálogo

Te recomendamos