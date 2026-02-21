¿Qué le pasó a Willie Colón? Esto es lo que se sabe

Figura clave de la salsa deja un legado musical que marcó a generaciones con clásicos como Idilio, Gitana y El gran varón

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presenta su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México).

El emblemático trombonista, compositor y cantante estadounidense de origen puertorriqueño Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero, a los 75 años, en un hospital de Nueva York, tras enfrentar complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, señaló el mensaje.

En los días previos a su fallecimiento, Willie Colón permanecía hospitalizado desde el 18 de febrero en un centro médico de Nueva York, según confirmaron allegados. Amigos y colegas del músico habían solicitado cadenas de oración por su estado de salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre presuntas complicaciones respiratorias, la familia no ha confirmado la causa médica específica del fallecimiento. En su pronunciamiento, pidió respeto y privacidad en este momento de duelo por la partida de William Anthony Colón Román, nombre de pila del artista que marcó la historia de la salsa.

De El Bronx al mundo

Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx, en Nueva York, Colón se convirtió en una de las figuras más influyentes de la salsa. Desde muy joven mostró talento musical y a los 17 años ya había grabado su primer álbum bajo el sello Fania Records, convirtiéndose en uno de los artistas más jóvenes del movimiento salsero que marcaría a toda una generación.

Su estilo, caracterizado por el sonido potente del trombón y una propuesta urbana y contestataria, ayudó a consolidar la identidad de la salsa neoyorquina en las décadas de 1960 y 1970.

Éxitos junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades

Willie Colón alcanzó fama internacional con el cantante Héctor Lavoe, con quien grabó discos fundamentales como El Malo, Cosa Nuestra y La Gran Fuga. Juntos popularizaron temas que hoy son clásicos del género.

Posteriormente, formó una dupla histórica con Rubén Blades, con quien lanzó producciones emblemáticas como Siembra (1978), considerado uno de los álbumes más importantes en la historia de la salsa. De esa etapa surgieron canciones como El gran varón, una pieza que abordó temas sociales poco explorados en la música latina de la época.

Fotografía de archivo 04 de diciembre de 2019 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón hablando durante un coloquio en Ciudad de Panamá (Panamá). efe

Entre sus interpretaciones más recordadas también figuran Idilio y Gitana, que consolidaron su lugar en el repertorio salsero internacional.

Más allá de la música

Además de su carrera artística, Colón incursionó en la política y en proyectos sociales en Estados Unidos, manteniéndose como una figura activa dentro de la comunidad latina. Su legado trasciende los escenarios: fue productor, arreglista, compositor y un referente cultural que llevó la salsa a escenarios globales.

Con su muerte, la música latina pierde a uno de sus arquitectos fundamentales. Sin embargo, su obra permanece viva en cada trombón que suena con fuerza y en cada pista donde la salsa sigue convocando a nuevas generaciones.

