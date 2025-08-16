¿Hubo acuerdo de paz para Ucrania? El sinsabor de la reunión entre Trump y Putin

El encuentro, de más de tres horas en la base aérea de Anchorage (Alaska), sirvió, según ambos líderes, para restablecer un contacto directo necesario para "avanzar desde la confrontación hacia el diálogo". A pesar de que no se tradujo en anuncios concretos, Trump aseguró que se acordaron "muchos puntos". "No hay acuerdo hasta que hay acuerdo", sentenció el estadounidense, quien reiteró que informaría de inmediato a la OTAN.

Protocolo de una cumbre internacional

Por su parte, Putin se mostró abierto a una resolución del conflicto, pero solo si se tiene en cuenta la "preocupación legítima" de Rusia para "restablecer el equilibrio de seguridad en Europa". Las conversaciones incluyeron a sus delegaciones de alto nivel, encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller Serguéi Lavrov.

Había mucha expectativa por la cumbre EFE

La jornada estuvo marcada por el contraste. Trump recibió a Putin con una imponente puesta en escena, con cazas F-22 y el sobrevuelo de un bombardero B-2. Rompiendo el protocolo, invitó a Putin a su limusina presidencial, 'la Bestia', para un breve trayecto. Sin embargo, esta atmósfera relajada contrastó con las caras serias de la comparecencia final, una breve declaración sin admitir preguntas que evidenció el nerviosismo en las delegaciones y la falta de avances sustanciales.

Trump fue muy breve en su rueda de prensa efe

Inmediatamente después, desde su avión, Trump mantuvo una "larga" conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para informarle del resultado. Mientras el gobierno ucraniano mantenía silencio, los medios del país condenaron la reunión. Un editorial del diario The Kyiv Independent la calificó de "vomitiva, vergonzosa, y, al final, inútil", reflejando el temor a un acuerdo a sus espaldas.

La reacción oficial de Kiev llegó horas después con máxima cautela. El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, advirtió que las intenciones de Putin "deben medirse no por sus palabras, sino por sus acciones concretas". Ucrania insiste en que un alto el fuego real debe preceder a cualquier negociación de paz, una postura respaldada por sus socios europeos. Zelenski anunció además una visita a Washington para el próximo lunes.

En contraste, Rusia despertó el sábado con optimismo, calificando la cumbre como una "victoria diplomática" que saca a Putin de su aislamiento. El expresidente Dmitri Medvédev celebró en Telegram que "las negociaciones son posibles sin condiciones previas". Otros funcionarios aseguraron que la Unión Europea fue "arrojada al basurero de la historia" y quedó "marginada" por el diálogo directo.

A su regreso a Moscú, Putin reunió a la cúpula de su gobierno. Calificó la visita de "oportuna y muy útil" y afirmó que la solución a la guerra debe construirse "eliminando los motivos iniciales" que la causaron, reafirmando la postura del Kremlin. La cumbre se cierra con un canal de diálogo abierto y una invitación de Putin a Trump para reunirse en Moscú, pero sin un camino claro para la paz en Ucrania.

