Barcelona SC vs Técnico Universitario: resultado y análisis del debut torero

Un gol salvador del ‘Pipa’ Benedetto maquilló un debut con más sombras que luces en el Monumental

El sueño de ver a un Barcelona que imponga condiciones y avasalle a sus rivales todavía deberá esperar. En los dos partidos oficiales disputados en 2026, el Ídolo aún carece de sociedades capaces de romper los sistemas defensivos rivales. Y que eso ocurra en el equipo más popular del país genera inquietud en su hinchada que exige resultados tras un terrorífico año centenario.

Ante ese panorama, y para fortuna del Ídolo, apareció Darío Benedetto para apagar el incendio. El Pipa desahogó el grito de gol y marcó el 1-0 ante Técnico Universitario, un tanto que puso fin a una sequía de más de dos años sin anotar.

Pero no todo fue alegría en el Monumental. Que el primer remate al arco de Barcelona llegara recién al minuto 82 —en la misma jugada que Benedetto transformó en gol— evidenció las dificultades para derribar la muralla roja. No se notó la diferencia de 16,5 millones de dólares entre ambas plantillas, según el portal Transfermarkt.

Tampoco fue el debut esperado para el equipo de César Farías, aunque se quedaron con los tres puntos. El técnico preservó varios jugadores pensando en la revancha ante Argentinos Juniors y realizó seis cambios, consciente de que en tres días deberá remontar el 1-0 en Buenos Aires para avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores.

Joao Rojas maneja el balón ante jugadores de Técnico Universitario. Freddy Rodríguez

Farías entendió que corregir las imprecisiones de sus volantes de contención era prioridad. Por eso, en el segundo tiempo ingresó Tomás Martínez por Milton Céliz, quien registró once pérdidas de balones.

La banda derecha también mostró fragilidades. Además, el DT aún no define a su extremo por ese sector. Ante Argentinos fue titular Martínez; en este duelo apostó por Johan García, habitual extremo zurdo en pretemporada. Jandry Gómez, único extremo derecho natural del plantel, ingresó luego para intentar ganar confianza.

El ingreso de Benedetto y Miguel Parrales le dio resultado en su apuesta por el doble nueve. El ‘Pipa’, especialista en el área, aprovechó un error del portero Santiago Razzeto para empujar el balón y devolver la calma al Monumental. Fue su primer gol desde el 5 de febrero de 2024 para el exdelantero con pasos por Argentina, México y Francia.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!