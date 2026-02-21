Eddie Guevara: “Deportivo Cuenca será protagonista en LigaPro y Copa Sudamericana”

El zaguero destaca la influencia táctica de Jorge Célico y confía en que el Cuenquita será protagonista

Eddie Guevara es uno de los líderes de Deportivo Cuenca.

Eddie Guevara destacó con convicción que serán uno de los protagonistas del campeonato ecuatoriano y de la Copa Sudamericana bajo la conducción técnica de Jorge Célico.

El zaguero asegura que Deportivo Cuenca mantiene “los pies sobre la tierra”, pero sin renunciar a la ilusión de superar lo realizado la campaña pasada, cuando clasificó al repechaje de la Sudamericana.

Recalca que la influencia de Célico ya se percibe en el equipo. Su capacidad para transmitir conceptos tácticos ha permitido consolidar un grupo que apostará por el ataque y el buen manejo del balón ante cualquier rival.

Deportivo Cuenca jugará la LigaPro, Copa Ecuador y repechaje de la Copa Sudamericana en este 2026. Cortesía

El estreno en LigaPro del Cuenquita ante Delfín, el domingo 22 de febrero de 2026, desde las 15:30, en el estadio Jocay de Manta, marcará el termómetro de un equipo que quiere pelear por todos los torneos que disputará: LigaPro, Copa Ecuador y Sudamericana.

¿Listo para liderar al equipo en un nuevo año?

Estoy motivado y con una gran ilusión por realizar una buena campaña con este grupo que se ha conformado. Tanto en lo personal como en lo colectivo, tenemos los pies sobre la tierra, porque sabemos que los objetivos se alcanzan con trabajo. Se vive un gran ambiente, lo que nos motiva y nos hace pensar que podemos superar lo conseguido la temporada pasada (repechaje de la Sudamericana 2026).

¿Cuál ha sido el impacto del técnico Célico en el plantel?

El profesor ha logrado que esos sueños que tenemos como equipo se consoliden. Hoy nos permite ilusionarnos, llenarnos de alegría y concentración, y tener la certeza de que el trabajo que se viene realizando puede llevarnos a celebraciones.

¿Cuál es el plan de Célico con el equipo?

Siempre se ha caracterizado por conformar equipos ofensivos, con un juego vistoso y salida clara. Ese es el plan que está aplicando con nosotros: quiere que seamos protagonistas sin importar el rival. Estamos convencidos y, sobre todo, creemos en la idea del entrenador.

¿El grupo ya se adaptó a esta idea de juego?

Dentro del plantel conversamos y acordamos que, sin importar la experiencia de cada uno, estaríamos predispuestos a aprender. Célico es un técnico que ha conseguido cosas importantes y sería un error no escucharlo. Hoy somos un equipo que maneja bien el balón y domina a los rivales.

Con esta tónica, ¿jugará adelantado?

La propuesta de Célico exige lectura e inteligencia táctica, pero estoy preparado para jugar adelantado y buscar espacios para filtrar el balón a los atacantes. Lo practicamos en los amistosos y los resultados fueron buenos. Me gusta iniciar la jugada y posicionarme en la mitad de la cancha como un volante para generar peligro.

¿Consideras que Deportivo Cuenca tiene equipo para pelear títulos?

Se ha conformado un plantel diferente al del año pasado, con mejor manejo de balón. Llegaron refuerzos importantes como Romario Ibarra, mundialista en Catar 2022; Carlos Arboleda, quien destacó en Libertad; y Edison Vega (procedente de Técnico Universitario). Además, se mantuvo la base.

Estamos listos para competir por todos los frentes: LigaPro, Copa Ecuador y Sudamericana. Ese es el objetivo. Queremos convertirnos en un equipo protagonista. Seremos una máquina de sacar victorias.

Se viene el estreno en LigaPro.

En el primer partido oficial de la temporada, el objetivo es ganar a Delfín. Un triunfo serviría como impulso anímico para seguir sumando y encarar de la mejor manera el repechaje de la Sudamericana frente a Libertad (4 de marzo). Si aplicamos lo trabajado con el cuerpo técnico, podremos traer los tres puntos.

¿La Sudamericana es el objetivo principal?

La intención es no pasar desapercibidos. Sin embargo, los títulos no se logran solo con palabras, sino dando pasos firmes. Queremos consolidar la idea del entrenador sin dejarnos llevar por la ilusión. El plantel ha entendido y asimilado el modelo de juego del profe Célico, y por eso creemos que podemos competir y dar pelea a nivel internacional. Los entrenamientos y amistosos han permitido que el grupo se adapte y juegue en sincronía.

