José Jiménez nuevo presidente del Emelec junto a un socio azul en el Capwell.
José Jiménez nuevo presidente del Emelec junto a un socio azul en el Capwell.Cortesía

Emelec ya tiene presidente: José Jiménez confirma que no habrá Explosión Azul

Con quórum asegurado desde las primeras horas los socios de Emelec instalaron la Asamblea y eligieron a su nuevo presidente

Emelec necesitaba 410 socios para que exista quórum, se instale la Asamblea y se realicen las elecciones. Pero los socios azules llegaron en masa y, a las 09:00, del 21 de febrero, ya eran 438, cifra que permitió dar inicio a la sesión y elección. José Jiménez, fue elegido nuevo presidente del Emelec, y de entrada dio dos noticias a los emelecistas, que se pueden resumir en una buena y en una mala:

“En el partido que se juegue ante Delfín se hará una presentación artística y el domingo (22 de febrero) llegaría un jugador sorpresa para Emelec”.

Sobre la tradicional fiesta de presentación conocida como la Explosión Azul, Jiménez fue claro: “No es viable por ahora, estamos enfocados en la parte futbolística del equipo”. Emelec ya tiene nueva directiva, que espera encender nuevamente al Bombillo.

El primero en felicitar a Jiménez fue LigaPro al expresar: "¡Felicitamos a José David Jiménez y a su directorio! Han sido electos como presidente y nuevos representantes de Emelec.

El nuevo presidente de Emelec

Socios presentes

El aguacero que había caído en Guayaquil tenía inundadas las calles cercanas al Capwell, pero eso no fue impedimento para acudir a votar. Como sucedió con el socio Josué Milito, quien llegó al estadio con los zapatos en las manos.

La previa fue una verdadera fiesta. Por ejemplo, a los socios que arribaron a las 09:00 se les entregó una entrada para el partido ante Delfín. El beneficio fue para los primeros 412 asistentes.

La firma que viste a Emelec ofreció descuentos de hasta el 75 %, y a eso se sumó un atractivo especial: la presencia de jugadores del plantel, quienes hasta las 09:00 firmaron autógrafos, se tomaron fotos y grabaron videos con los socios.

Desde Babahoyo llegaron los emelecistas Óscar Pincel y Ángel Fieno, quienes elaboraron un bombillo y una pancarta en apoyo a José Jiménez y Cristhian Noboa.

El árabe presente

Quien puso la nota diferente fue Ignacio Solórzano, un manabita que vive en Guayaquil, conocido como el “árabe azul” por vestir un turbante del mismo color. Comentó que fue socio del club, pero desde hace algunos años dejó de aportar. Sin embargo, tenía una misión “secreta”: decirle en voz baja a Cristhian Noboa lo siguiente: “Que por este año no se nos cobre a los socios que hemos dejado de aportar. Espero que eso se haga realidad. Tengo 75 años y Emelec es el amor de mi vida”.

