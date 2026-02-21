Árboles caídos en Guayaquil: En estos sectores se desplomaron y causaron daños

Una de las emergencias dejó sin hogar a una mujer y su hijo. La dueña de la casa aseguró que reportó el riesgo al Municipio

En la etapa 11 de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, un árbol se cayó y provocó afectaciones en una vivienda y dos vehículos.

Jenny Escalante asegura que ella y su hijo están vivos de milagro. Tras la torrencial lluvia que azotó la madrugada y la mañana de este sábado 21 de febrero en Guayaquil, un árbol ubicado frente a su vivienda, en la ciudadela La Alborada, al norte de la ciudad, se desprendió y cayó sobre el techo.

Escalante y su hijo, quien tiene discapacidad, quedaron atrapados dentro de la casa luego de que el techo cediera tras la caída de la copa del árbol, de aproximadamente 20 metros de altura.

“Estamos vivos de milagro. Quedamos atrapados y un vecino nos ayudó a salir. Perdí mi refrigeradora, cocina, colchones y otros enseres”, comentó Escalante, visiblemente angustiada.

La propietaria de la vivienda afectada, Teresa Latorre, manifestó que en marzo del 2024 notificó al Municipio sobre el riesgo de caída del árbol; sin embargo, aseguró que su solicitud no fue atendida.

Jenny Escalante contempló preocupada el trabajo de los bomberos para retirar el árbol que dañó su casa, en La Alborada. FRANCISCO FLORES

Dos vehículos se dañaron y juegos infantiles fueron afectados

En este incidente también resultaron afectados dos vehículos: un camión y un automóvil.

Thomas Santana, propietario del camión, expresó preocupación debido a que el vehículo es su herramienta de trabajo. “La cabina y el techo están dañados. Llovió toda la madrugada”, señaló.

Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos y personal municipal de la empresa pública Parques, quienes procedieron a talar el árbol y retirarlo con ayuda de una volqueta.

Adrián Zambrano, gerente de Parques EP, indicó que la emergencia fue atendida de inmediato y que, en total, se registró la caída de cinco árboles.

Ocurrió, entre la madrugada y la mañana de este sábado, en sectores como: La Alborada, etapa 11; La Pradera; La Floresta; 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa.

Este vehículo fue uno de los dos que resultaron dañados por la caída del árbol en La Alborada, norte de Guayaquil. FRANCISCO FLORES

