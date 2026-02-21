Universidad Católica desacata orden de LigaPro y se presenta a juego contra Emelec

El partido debía disputarse este sábado 21 de febrero por la primera fecha y aunque fue postergado, la Chatoleí se presentó

En un hecho sin precedentes en el fútbol ecuatoriano, Universidad Católica desacató una orden de la LigaPro y se presentó al duelo frente a Emelec por la primera jornada del campeonato.

Hace unos días el ente que rige la primera división decidió postergar el compromiso, programado para este 21 de febrero a las 19:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por “fuerza mayor” vinculados con la “seguridad” de la plantilla azul , argumentó.

Sin embargo, el presidente vitalicio del Trencito Azul, Fidel Egas, instó al cuerpo técnico, jugadores, utilería y demás miembros del staff que se hagan presentes en el escenario, en clara muestra de desobediencia a la disposición. Incluso acudieron con una notaria.

Se trató de la Dra. María Flores Flores, Notaria Décima Segunda Cantón Quito. La autoridad recogió los carnets de cancha de los jugadores y las cédulas y pasaportes, para que todo se desarrolle bajo la ley.

Los fotógrafos acreditados fueron ubicados en la tribuna occidental por personal de seguridad del equipo.

Como Emelec no se presentó en el Rodrigo Paz Delgado, la dirigencia de la católica reclamará los tres puntos del partido.

Jugadores de Universidad Católica saliendo del túnel. Gustavo Guamán

Amistoso interno

En vista de la no presentación de los Millonarios, el entrenador local, Diego Martínez, dispuso realizar un encuentro entre los jugadores del primer plantel y otros juveniles.

Respuesta de la LigaPro

Hasta el momento, la dirigencia de la LigaPro, liderada por Miguel Ángel Loor, aún no ha emitido algún pronunciamiento sobre la actitud de Universidad Católica.

