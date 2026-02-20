Las causales legales que amparan la suspensión del Universidad Católica vs. Emelec

Informes de la Intendencia y Gobernación del Guayas frenaron el traslado del Bombillo a Quito por "seguridad"

El juego entre Emelec y Universidad Católica válido por la fecha 1 de la LigaPro 2026 fue postergado.

Universidad Católica deberá acatar la suspensión del partido ante Emelec. Un eventual reclamo ante organismos deportivos internacionales tendría pocas probabilidades de prosperar. El duelo, correspondiente a la fecha 1 de la LigaPro 2026 y programado para el sábado 21 de febrero a las 19:00 en Quito, quedó postergado hasta nuevo aviso.

El jurista deportivo Pedro Cruz explicó a EXPRESO que la justicia ordinaria prevalece sobre la deportiva, por lo que tanto Católica como Emelec deberán esperar la reprogramación del compromiso. Esto ocurre tras los informes remitidos a la LigaPro por la Intendencia y la Gobernación del Guayas, que advirtieron riesgos de seguridad para el traslado del cuadro azul.

(Lea también: Seis veces campeón con Barcelona SC: Víctor Mendoza necesita ayuda urgente)

“Existe una causa de fuerza mayor relacionada con la seguridad de Emelec, que ha sido acogida por la LigaPro y comunicada a los clubes, lo que impide el traslado fuera de Guayaquil”, argumentó Cruz.

Emelec y Universidad Católica durante un partido de la LigaPro 2025. Archivo

El especialista añadió que esta situación configura una causal legal que ampara tanto a la LigaPro como a Emelec para no disputar el encuentro. “Universidad Católica podrá presentar un reclamo ante la Conmebol, pero no tendrá mayor éxito”, sentenció.

Por su parte, Pablo Ortiz, presidente del Trencito Azul, ratificó que el equipo acudirá al estadio, ya que fue convocado oficialmente. Además, anunció que el club analiza las acciones que adoptará en las próximas horas.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si la normativa nos permite acudir a algún organismo internacional del deporte, lo haremos. No puede ser que el fútbol ecuatoriano esté siendo manejado y desprestigiado por ciertos dirigentes”, expresó Ortiz en declaraciones a Radio La Red.

Barcelona SC vs Técnico Universitario EN VIVO: previa, figuras y alineaciones LigaPro Leer más

"Presiones externas" acusa Pablo Ortiz para postergar el Católica vs. Emelec

Ortiz aseveró que el aplazamiento respondería a “presiones externas” que favorecerían a Emelec, institución que no ha podido inscribir a once refuerzos debido a sanciones impuestas por la FIFA, por deudas con exjugadores y exentrenadores.

“El domingo, a las siete de la noche y en la semana de carnaval, recibí un correo del interventor de Emelec (Jorge Luis Sánchez) solicitando el diferimiento del partido, argumentando que el club atraviesa una crisis institucional y que solo cuenta con ocho jugadores habilitados para competir”, relató Ortiz.

Pablo Ortiz, presidente de Universidad Católica. Cortesía

Asimismo, reveló una conversación con José David Jiménez, quien encabeza la única lista inscrita para las elecciones del club eléctrico, previstas para el sábado 21 de febrero en el estadio Capwell. “Me pidió que solicitáramos el diferimiento. Le respondí que no era posible, porque el Reglamento de Competiciones lo prohíbe. Argumentó problemas financieros que les impiden inscribir jugadores”, detalló.

Sudamericano Sub-20: Ecuador con puntaje perfecto en el hexagonal va por Venezuela Leer más

La versión de Ortiz fue desmentida por el propio Jiménez. “Ellos habían realizado la solicitud de diferimiento y queríamos confirmarlo. Hablé con Pablo para saber si mantenían esa postura y me dijo que no”, declaró a El Canal del Fútbol.

¿Cuándo se puede postergar un partido en la LigaPro 2026?

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento de Competiciones de la LigaPro, existen dos causales para postergar partidos: cuando un club disputa torneos de Conmebol o FIFA con menos de 48 horas de diferencia (caso en el que puede solicitar ajuste de horario) y cuando participa en semifinales o finales internacionales, situación en la que la Dirección de Competiciones podrá reprogramar el encuentro según su criterio.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!