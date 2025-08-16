¿Qué pasó en el mundo este 16 de agosto de 2025?

Un repaso de las tensiones en Asia y un monzón mortal en Pakistán, hasta la situación de salud de Jair Bolsonaro

Este 16 de agosto, el panorama internacional estuvo marcado por la diplomacia, los desastres naturales y la agitación política. Mientras China e India preparan una nueva reunión para abordar sus disputas fronterizas , Pakistán sufre uno de los peores monzones de la década. En Sudamérica, la situación de salud del expresidente brasileño Jair Bolsonaro acapara la atención y un trágico accidente enluta las carreteras de Perú. A continuación, el resumen de los hechos.

China: Prepara nueva reunión con India para definir fronteras

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, visitará la India del 18 al 20 de agosto para sostener la vigésimo cuarta reunión entre representantes especiales de ambos países sobre su disputa fronteriza. La Cancillería china confirmó la visita este sábado.

Esta será la segunda reunión de este tipo que se celebra desde el enfrentamiento que tuvieron las tropas de ambos países en la región del Himalaya en el año 2020.

Erin se convierte en un huracán “catastrófico” de categoría 5 Leer más

Pakistán: Uno de los peores monzones de la década deja cientos de muertos

Desde el inicio de la temporada del monzón el pasado 26 de junio, medio millar de personas han muerto en Pakistán, lo que representa una de las peores cifras registradas en la última década en el continente asiático. Las autoridades temen que el número de víctimas pueda seguir aumentando.

Tan solo en las últimas 48 horas, las lluvias torrenciales y las consecuentes inundaciones han causado la muerte de al menos 307 personas y han dejado a otras 23 heridas.

Brasil: Jair Bolsonaro vuelve a prisión domiciliaria tras visita al hospital

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro regresó este sábado a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria mientras es juzgado por la Corte Suprema por golpismo. Su regreso se produjo tras pasar cinco horas en un hospital, donde fue sometido a varios exámenes médicos.

Jair Bolsonaro EFE

Noboa suspendió la jornada laboral en Santa Elena y Loja: ¿Cuándo y por qué? Leer más

A Bolsonaro se le diagnosticó gastritis y esofagitis después de que se le practicara una endoscopia.

Perú: Choque entre bus y camión deja un saldo de siete muertos y 10 heridos

Un grave accidente de tránsito en el sur de Perú ha dejado siete personas fallecidas y diez heridas. El siniestro ocurrió en la carretera que conecta las ciudades de Arequipa y Juliaca, en el altiplano del país.

El suceso se produjo el viernes por la noche en el sector de Santa Lucía, cuando un autobús de pasajeros volcó en la vía y posteriormente fue embestido por un camión.

Israel: Reanudará el paso de tiendas y refugios para la Franja de Gaza

El COGAT, organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en territorios palestinos ocupados, anunció que a partir de hoy se reanudará el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la Franja de Gaza. Este tipo de envíos habían estado prohibidos durante más de cinco meses, en medio de una crisis de hambre en la región.

Paraguay: ONG alerta sobre violencia y pobreza en la adolescencia

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia alertó sobre las "barreras que limitan el bienestar" de los niños y adolescentes en Paraguay, especialmente los que provienen de zonas rurales. Estas dificultades están relacionadas con la pobreza, la violencia y el limitado acceso a educación y alimentos adecuados. La ONG destacó que el 20,1 % de la población del país vive en situación de pobreza.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!