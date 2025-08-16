Dictan prisión preventiva a agente de la CTE implicado en asesinato de una mujer

Fue trasladado a Guayaquil. El crimen ocurrió en Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas

Evidencia. Este habría sido el vehículo utilizado para cometer el crimen.

La jueza de la Unidad Judicial de Pedro Carbo dictó prisión preventiva contra un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), de 36 años, por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de una mujer en Lomas de Sargentillo.

El sospechoso fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. Hasta la mañana de ayer, la Policía continuaba con diligencias investigativas para esclarecer el móvil del crimen, cuyo testigo presencial es el conviviente de la víctima. A él, la jueza le otorgó medidas de protección.

Detalles de lo ocurrido en el crimen

Según el parte policial remitido a la Fiscalía, José (nombre protegido), relató que el miércoles 13 de agosto, mientras se encontraba con su pareja en la vía principal de Lomas de Sargentillo, fueron interceptados por un vehículo con cuatro sujetos armados. Ambos fueron secuestrados y llevados inicialmente a una vivienda, y luego trasladados en un automóvil negro escoltado por una moto.

Aguiñaga: "Cuando algunos huyeron yo me quedé, cuando negaron a Correa, yo defendía" Leer más

Posteriormente, fueron llevados a una zona rural del cantón Isidro Ayora, donde los obligaron a descender del vehículo y les dispararon. Los atacantes huyeron creyendo que ambos habían muerto.

José, herido en el brazo izquierdo, logró pedir auxilio. Ambos fueron trasladados al hospital de Daule, donde se confirmó el fallecimiento de Piedrahíta.

Tras la denuncia de Briones, agentes policiales de Pedro Carbo realizaron un operativo en Lomas de Sargentillo. En una vivienda donde habría estado retenida la pareja, detuvieron a uno de los presuntos implicados, quien se identificó como agente de tránsito. También se retuvo el vehículo negro utilizado en el crimen.

José reconoció al detenido como el conductor del automóvil y como quien entregó un arma a otro sujeto, identificado como Fausto, para que ejecutara el asesinato.

“Luego, el vigilante dijo: ‘Ahora me toca a mí’, le quitó el arma a Fausto y comenzó a disparar. Yo cubrí a mi mujer, por eso me hirieron en el brazo”, señala el parte policial.

Las autoridades están en busca de un sujeto conocido como Fausto, presunto implicado en el crimen, quien habría huido del cantón tras el hecho.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ