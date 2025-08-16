Expreso
accidente de tránsito en Quito
Accidente en la vía Quito–Santo Domingo deja cinco heridos a la altura de Calacalí.Cortesía

Accidente en la vía Quito–Santo Domingo deja heridos y cierre vial

Accidente en Calacalí deja cinco heridos en la vía Quito – Santo Domingo

Un siniestro de tránsito movilizó a los equipos de emergencia en la vía Quito – Santo Domingo, en el sector de Calacalí, luego del choque de dos vehículos que dejó a cinco personas heridas.

Le invitamos a que lea: Cientos de cometas pintaron el cielo de Quito en el Cometazo 2025

Accidente en Calacalí provoca cierre parcial

Según reportó el ECU 911, la llamada de auxilio ingresó a las 14:45 del 16 de agosto, alertando sobre el accidente y solicitando asistencia inmediata. De manera coordinada, se despacharon unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Policía Nacional (PPNN), quienes acudieron al sitio para atender a los afectados.

En el lugar del accidente, los socorristas confirmaron que cinco personas resultaron heridas y reciben valoración médica en el lugar. 

En las fotografías registradas por las unidades de emergencia se evidencia el fuerte impacto: tanto el camión como el vehículo particular presentan la parte delantera completamente destrozada tras el choque frontal.

 Mientras tanto, las autoridades de tránsito informaron que la circulación vehicular se encuentra parcialmente habilitada y recomendó precaución a los conductores que transitan por el sector.

El ECU 911 recordó a la ciudadanía la importancia de respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.

