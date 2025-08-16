10.000 becas en Inteligencia Artificial para jóvenes: Así puedes aplicar

Expreso
Inteligencia artificial
Gobierno lanza 10.000 becas de Inteligencia Artificial para jóvenes ecuatorianos

El Gobierno Nacional, en coordinación con la Senescyt, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) y el Ministerio de Educación (Mineduc), anunció la apertura del Programa “10.000 Becas para Prompters en Inteligencia Artificial”, una iniciativa respaldada por la cooperación internacional con Emiratos Árabes Unidos.

El programa busca capacitar a jóvenes ecuatorianos de entre 18 y 29 años en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y técnicas de prompt engineering, preparándolos para enfrentar los desafíos de la transformación digital y la economía del conocimiento.

Formación 100 % en línea

La capacitación será totalmente virtual y en español, estructurada en cuatro módulos:

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Prompt engineering y manejo de chatbots (ChatGPT, Copilot, Gemini; prevención de alucinaciones)

IA para productividad (automatización en RR. HH., marketing, finanzas y programación)

Creatividad con IA (arte, música, video con DALL·E, Midjourney y Runway ML)

Inscripciones y cronograma

Los interesados podrán postularse del 15 al 22 de agosto de 2025 a través del portal educontinua-ia.senescyt.gob.ec. Tras registrarse, recibirán una notificación por correo electrónico confirmando su aceptación y los pasos siguientes.

becas para estudiar inteligencia artificial
Los interesados podrán postularse del 15 al 22 de agosto de 2025 a través del portal del Senescyt.Captura
El programa se desarrollará en dos fases:

  • Los primeros 5.000 becarios iniciarán su formación del 15 al 30 de septiembre
  • Los 5.000 restantes lo harán entre el 1 y el 15 de octubre de 2025.

Las autoridades destacaron que este programa representa un hito en la democratización del acceso a la formación tecnológica, promoviendo el talento ecuatoriano y facilitando la inserción de jóvenes en sectores estratégicos de la economía digital.

