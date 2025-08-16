Daniel Noboa nombra a Roberto Luque como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda

La designación se enmarca en el proceso de reorganización institucional impulsado por el Ejecutivo

Daniel Noboa designó a Roberto Luque como ministro encargado de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Roberto Luque como ministro encargado de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en reemplazo de Iván Giler Intriago, quien ocupó el cargo por poco más de dos semanas. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 104, firmado el 15 de agosto.

La designación se enmarca en el proceso de reorganización institucional impulsado por el Ejecutivo, que contempla la fusión del Miduvi y la Secretaría de Inversiones Público Privadas con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), cartera que ya lidera Luque desde mayo.

Esta reestructuración responde al Decreto Ejecutivo 102, cuyo objetivo es optimizar la gestión estatal, reducir el número de ministerios de 20 a 14 y disminuir el gasto público.

Roberto Luque, entonces ministro de Enegía, viajó en mayo de 2024 a Florida y visitó la empresa Progen. Cuenta de X / Ministerio de Energía

¿Quién es y qué funciones desempeñará Roberto Luque?

Roberto Luque, ingeniero civil con trayectoria en infraestructura y gestión pública, asumirá la responsabilidad de integrar políticas de transporte, vivienda y alianzas público-privadas bajo el nuevo Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), que surge de la mencionada fusión.

Aunque el gobierno no ha detallado las razones de la salida de Giler, se ha destacado que la reestructuración busca fortalecer la ejecución de proyectos estratégicos en un contexto marcado por desafíos como el déficit habitacional y el deterioro de infraestructura crítica en el país

