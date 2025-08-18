“Sus berrinches no son cosa nueva”: Marcela Aguiñaga contra Aquiles Álvarez

La prefecta del Guayas cuestionó al alcalde de Guayaquil tras la disputa por la obra en la avenida del Bombero

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió este lunes 18 de agosto a las críticas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante una entrevista en Teleamazonas. La polémica gira en torno a la obra en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, que mantiene enfrentados a ambos funcionarios.

Aguiñaga aseguró que el debate no debe centrarse en insultos ni descalificaciones:

“Aquí no se trata de troleríos ni de insultos; los guayaquileños ya estamos acostumbrados a sus berrinches, pero así no se administra una ciudad. Se administra con madurez”, declaró.

La prefecta insistió en que su prioridad son las obras y la atención a los problemas de la ciudadanía. “En vez de desgastarme en cosas que no tienen sentido, nos dedicamos a solucionar lo importante. El colapso de la avenida del Bombero no es nuevo”, agregó.

¿Acusó Aquiles Álvarez de peculado a la prefecta del Guayas?

Cabe recordar que el alcalde Álvarez usó su cuenta de X para lanzar fuertes críticas a Marcela Aguiñaga.

“No sabíamos que en Ecuador teníamos emperadores… y ahora, en Guayas, parece que alguien quiere jugar a ‘emperadora’”, escribió.

"Esto, señora Perfecta, se llama peculado, y la Contraloría tiene todo el derecho de iniciar las acciones correspondientes", acotó el alcalde en su publicación del 14 de agosto.

Álvarez concluyó que comparecerá en el proceso administrativo y que, si la Prefectura busca protagonismo mediático, lo hará “sola en el show”.

