Richard Carapaz no va a la Vuelta a España: ¿qué pasó?

Tras ausentarse del Tour de Francia por una infección gastrointestinal, ahora el ciclista local dice no a la tercera grande

La lenta recuperación de la infección gastrointestinal, que lo dejó fuera del Tour de Francia, ahora lo aparta de La Vuelta a España

La lista preliminar de ecuatorianos para La Vuelta a España era de tres; sin embargo, la mañana de este martes 19 de agosto de 25, el EF Education EasyPost anunció que su ciclista Richard Carapaz será baja para la carrera.

Luego de ausentarse del Tour de Francia por una infección gastrointestinal, ahora el campeón olímpico en Tokio 2020 +1 dice no a la tercera grande aduciendo una recuperación con altibajos.

Richard, junto con el equipo médico de la escuadra estadounidense, decidió retrasar su regreso a la competición. “Después de la enfermedad, tuve que parar varias veces, ya que no podía entrenar más de dos o tres días seguidos”, admitió.

Y añadió que “ahora en Ecuador, estoy intentando volver a la normalidad con los entrenamientos y seguir adelante con lo que teníamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado”.

La Vuelta a España 2025 empezará este sábado 23 de agosto y finalizará el domingo 14 de septiembre en Madrid. El telón se levantará en Italia, en la zona del Piamonte.

Nuevos horizontes

Al carchense aún le quedan muchas oportunidades en esta temporada, en la que alcanzó el tercer lugar en el Giro de Italia. La principal prueba será el Campeonato Mundial de Ruanda, que se realizará entre el 21 y el 28 de septiembre.

“Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible. Por eso vine a Ecuador”, precisó el tricolor en un comunicado del equipo.

