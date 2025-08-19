Mushuc Runa vs. Independiente del Valle: día y canales para ver EN VIVO

Los Rayados del Valle parte con ventaja mínima, pero el Ponchito confía en su racha internacional para sorprender en Quito

Mushuc Runa recibe a Independiente del Valle por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Mushuc Runa e Independiente del Valle se medirán este martes 19 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa, en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los Rayados del Valle parten con ventaja tras el 1-0 conseguido en la ida gracias al gol del delantero argentino Claudio Spinelli. Esa diferencia mínima coloca al cuadro negriazul en la ruta favorable, respaldado además por su liderato sólido en la LigaPro, donde domina a placer.

El contraste lo marca Mushuc Runa, que en el torneo local ocupa el último lugar de la tabla, pero que en el certamen internacional se ha transformado en un rival inesperadamente competitivo. El Ponchito firmó una fase de grupos impecable: quedó invicto en el grupo E, con seis triunfos y un empate, antes de tropezar ante IDV en el arranque de octavos.

Claudio Spinelli marcó el 1-0 de IDV sobre Mushuc Runa en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. archivo / expreso

De cara a la revancha, ambos equipos llegan sin bajas de consideración. Javier Rabanal mantendrá la propuesta dinámica de Independiente, con la velocidad por las bandas como arma principal.

En la otra vereda, Paúl Vélez confía en que sus dirigidos puedan dar el golpe y sorprender en Quito, apelando a la mística copera que han construido en su primera gran campaña internacional.

El duelo promete intensidad y contraste: el poderío de un candidato firme frente al sueño rebelde de un club que se niega a rendirse.

Detalles para ver EN VIVO Mushuc Runa vs. Independiente del Valle

Día: martes 19 de agosto

Hora: 19:30 de Ecuador

Dónde: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

Canales de TV y streaming: DirecTV Sports y DGo

Comparativa de Mushuc Runa e Independiente del Valle en el torneo

