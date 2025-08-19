Richard Carapaz: sus planes tras anunciar que no estará en la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano terminará su recuperación en el país y deja saber que su próxima competencia será en Ruanda

La recuperación de la Locomotora se centra en descanso, hidratación y comida liviana.

La noticia de que el primer ciclista de ruta del país, Richard Carapaz, no irá a la Vuelta a España 2025 tomó por sorpresa a más de uno este martes 19 de agosto.

Mediante sus redes sociales oficiales el equipo estadounidense EF Education-EasyPost, donde milita el tricolor, fue el encargado de dar a conocer la noticia, mientras que de forma simultánea Richie daba su versión.

“Después de la enfermedad (infección gastrointestinal que también le hizo perderse el Tour de Francia), tuve que parar varias veces, ya que no podía entrenar más de dos o tres días seguidos”, admitió. Esto provocó que junto con el equipo médico de la escuadra estadounidense, decidieran retrasar su regreso a la competición aún con metas por realizar en este 2025.

Lo que se viene

De acuerdo con el programa de competencias, al carchense aún le quedan muchas oportunidades en esta temporada, la principal: el Campeonato Mundial de Ruanda, que se realizará entre el 21 y el 28 de septiembre.

“Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible. Por eso vine a Ecuador”, precisó en un comunicado del equipo, el tricolor quien este año ya fue tercero en el Giro de Italia.

La preparación

Según supo explicar el mismo Richie, ganador de la medalla de oro en la ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se encuentra fuera de peligro y muy cerca de culminar su etapa de rehabilitación, actividad para la que no ha tenido la necesidad de ausentarse del país.

“Ahora en Ecuador, estoy intentando volver a la normalidad con los entrenamientos y seguir adelante con lo que teníamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado”, acotó.

La Vuelta a España 2025, competencia más próxima a realizarse y en la que no estará, empezará este sábado 23 de agosto y finalizará el domingo 14 de septiembre en Madrid. El telón se levantará en Italia, en la zona del Piamonte.

