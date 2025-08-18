Neymar Jr: El mensaje completo que le envió su hijo AL VERLO LLORAR luego del 0-6

Luego de que se viralizara la imagen del astro brasileño Neymar Jr llorando tras la goleada 6-0 que su equipo, Santos, sufriera ante Vasco da Gama, por el campeonato Brasileño, el también seleccionado compartió un mensaje que que su hijo le mandó vía WhatsApp para consolarlo.

El abultado marcador, que significó el peor resultado de Neymar en su carrera deportiva y que además provocó que el técnico del equipo brasileño se despedido, dejó grandes aprendizajes, según el futbolista; de ahí que hizo público una de esas lecciones.

❤️🇧🇷 Neymar Júnior compartió el mensaje que le envió su hijo AL VERLO LLORAR luego del 0-6:



"Buenas noches, papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, siempre estaré a tu lado para apoyarte", precisaba la primera parte del mensaje.

"Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y seguirás haciendo... Nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen o saben quién eres. No uses la derrota de hoy como un fracaso, en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer", se lee en la otra parte del emotivo chat.

Neymar y Santos se encuentran en un momento complicado, ya que el club se ubica cerca de puestos de descenso en la decimoquinta posición del Brasileirao con 21 puntos en 19 juegos disputados.

