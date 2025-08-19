Moradores acusan a jugadores de Emelec por escandalosa fiesta en Samborondón

Vecinos de Ciudad Celeste denuncian una celebración desmedida de jugadores de Emelec tras el triunfo ante Técnico U.

Emelec suma 35 puntos y se encuentra a solo tres unidades del sexto puesto (ocupado por Aucas, con 38), que entrega el último cupo al hexagonal final.

Mientras Emelec lucha por recuperar su rumbo en la LigaPro 2025, un escándalo fuera de la cancha amenaza con desviar la atención. Vecinos de la urbanización Ciudad Celeste, en la vía a Samborondón, denuncian que un grupo de jugadores del Bombillo protagonizó una fiesta de casi 18 horas tras la reciente victoria contra Técnico Universitario.

(Te invito a leer: Así va la tabla de LigaPro 2025 tras el triunfo de Deportivo Cuenca ante Vinotinto)

Según residentes, la celebración, que se extendió desde el domingo 17 de agosto de 2025 hasta la tarde del lunes 18 de agosto de 2025, incluyó música a alto volumen, consumo de alcohol y la presencia de mujeres ajenas al club, generando un ambiente de descontrol que ha causado gran malestar.

Celebración desmedida: la cronología de la fiesta

El domingo, después de la victoria 1-0 de Emelec en Ambato, el plantel regresó a Guayaquil. Alrededor de las 23:00, la fiesta comenzó en la residencia de un arquero del equipo, según testimonios anónimos de los vecinos.

Vecinos aseguraron que hubo música a alto volumen, licor y visitas femeninas. Cortesía

La reunión continuó sin interrupciones hasta pasadas las 17:00 del lunes 18 de agosto de 2025, con gritos y música que, de acuerdo con los afectados, eran insoportables.

¿Qué futbolistas de Emelec habrían estado presentes?

"¡Que viva el Tin, que viva el Tin!", fue una de las frases que se escucharon repetidamente, al parecer en referencia al delantero José Angulo. Testigos y fotografías obtenidas por EXPRESO también sugieren la presencia del mediocampista peruano Christian 'Aladino' Cueva.

La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea Leer más

Durante la fiesta, la casa se llenó de personas que, sin ser parte del equipo, llegaban con camisetas del club.

Los pedidos de comida, incluyendo encebollado, pollo frito y pizzas, eran constantes. Un video incluso muestra a un futbolista recibiendo con una palmada en la nalga a una de las mujeres que llegaba al lugar.

¿Cómo reaccionó la administración de la urbanización ante el escándalo?

A pesar de los reiterados llamados de atención por parte de la administración de la urbanización para que bajaran el volumen, la música no se detuvo hasta que, supuestamente, los jugadores se marcharon "molestos" por no poder continuar con la celebración.

La celebración de Emelec en el Bellavista, el gol de Jaime Ayoví daba los 3 puntos. API

Consecuencias deportivas y la postura del club

El escándalo surge en un momento crucial para Emelec. Con 35 puntos y en la novena posición, el equipo necesita sumar victorias para clasificar al hexagonal final. El próximo desafío será el domingo 24 de agosto de 2025, cuando reciban a Independiente del Valle.

De TikTok al ring: Milica sorprende al anunciar cita con seguidor tras su triunfo Leer más

La preocupación por el rendimiento físico de los jugadores es latente. El médico deportólogo Fabián Sanmartín advirtió que este tipo de desórdenes "puede afectar seriamente su rendimiento físico" y que los deportistas necesitan periodos de descanso para recuperarse.

EXPRESO contactó al departamento de comunicación del club, que ha prometido una respuesta oficial por parte de un directivo el miércoles 20 de agosto de 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!