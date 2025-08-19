Caso Fernando Villavicencio: ¿Cuándo será la audiencia de formulación de cargos?

La justicia ecuatoriana ya fijó fecha para la audiencia de formulación de cargos contra Serrano, Aleaga, Jordán y Salcedo

La justicia de Ecuador avanza en uno de los casos más impactantes de los últimos años: el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Este martes 19 de agosto, se confirmó que el próximo martes 26 de agosto de 2025, a las 08:40, se realizará la esperada audiencia de formulación de cargos contra cuatro figuras clave señaladas como autores intelectuales del crimen.

La diligencia tendrá lugar en el noveno piso de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, al norte de Quito, y será presidida por la jueza Daniela Ayala Álvarez, quien recibió el caso apenas un día antes de emitir la convocatoria.

Te invitamos a leer | Correa y caso Villavicencio: "Acusan a Aleaga y Serrano porque un corrupto contó"

¿Quiénes son los señalados?

Entre los nombres que se mencionan están José Serrano, exministro del Interior; el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga; y los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo. Todos son acusados por la Fiscalía General del Estado como presuntos autores intelectuales del asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023, en pleno auge de la campaña electoral.

De los cuatro, solo Salcedo se encuentra actualmente en el país, cumpliendo una condena en la cárcel 4 de Quito por corrupción, lavado de dinero y otros delitos. En tanto, Serrano y Jordán están en Estados Unidos. El exministro permanece detenido en un centro de migración y ya ha designado a tres abogados para que lo representen en esta nueva causa.

La situación de Aleaga es más incierta. Salió de Ecuador rumbo a Venezuela y desde entonces se desconoce su paradero. Está vinculado a otros procesos judiciales, entre ellos el caso Metástasis, donde es investigado por delincuencia organizada.

¿Por qué es importante esta audiencia?

Esta audiencia es un paso clave para establecer si hay suficientes indicios para iniciar un juicio formal por el asesinato de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado a plena luz del día, a solo semanas de las elecciones presidenciales de 2023. Su crimen conmocionó al país y encendió alarmas internacionales sobre la violencia política y el poder del crimen organizado en Ecuador.

¿Dónde están Aleaga, Serrano, Salcedo y Jordán, acusados por crimen de Villavicencio? Leer más

Además, este caso ha ido escalando en niveles de complejidad, al involucrar no solo a bandas criminales, sino también a figuras del ámbito político y empresarial.

Un caso que sigue sacudiendo a Ecuador

Desde su asesinato, el caso Villavicencio ha mantenido en vilo a la opinión pública. La Fiscalía ha sostenido que no se trató de un hecho aislado, sino de un crimen planificado con altos niveles de coordinación, supuestamente orquestado desde dentro y fuera del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!