Correa y caso Villavicencio: "Acusan a Aleaga y Serrano, porque un corrupto contó"

Correa habló de la vinculación de dos exasambleístas del correísmo al caso Villavicencio. Citó a la viuda del excandidato

Rafael Correa cuestionó que Fiscalía pida vincular a sus exasambleístas, José Serrano y Ronny Aleaga, al caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Rafael Correa se refirió este martes 19 de agosto de 2025 al pedido de Fiscalía para formular cargos en contra de los exasambleístas del correísmo, Ronny Aleaga y José Serrano, señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

"Están acusando a Ronny Aleaga, a Serrano del asesinato de Villavicencio porque un corrupto confeso dijo que otro corrupto, en la cárcel, le contó que eran ellos y en función de eso arman un caso. Mira lo que dice la viuda: 'que la fiscal Diana Salazar la manipuló para que culpe al correísmo', pero no aprendemos de la historia, es decepcionante", manifestó el expresidente prófugo de la justicia en una entrevista con la plataforma Ecuañol.

Correa opinó sobre el tema cuando el analista Jacobo García le preguntó por alguna "futura promesa de la Revolución Ciudadana" (RC). Allí, el exgobernante mencionó a Augusto Verduga. "Era una promesa y lo aplastaron. Nombrar a alguien es exponerlo", insistió.

Según el expresidente, los políticos afines a su movimiento son procesados si él los nombra. Sin embargo, la Fiscalía ha investigado a las figuras de su agrupación, luego de indagarlos por denuncias o testimonios, como ha informado el Ministerio Público en el caso Villavicencio.

¿Por qué Fiscalía pide vincular a Aleaga y Serrano?

El 18 de agosto, la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, solicitó que el juez de la causa convoque a la audiencia de formulación de cargos en contra de Aleaga, Serrano, Xavier Jordán y Daniel Salcedo, como los supuestos autores intelectuales del asesinato del exaspirante presidencial, cuyo caso ha denominado Magnicidio FV.

De acuerdo con el Ministerio Público, la petición la presentó tras una “minuciosa investigación respaldada por sólidos elementos de convicción" en contra de los sospechosos. Ahora, el juez de la causa deberá fijar hora y fecha de la audiencia, en donde la fiscal detallará los hechos y las pruebas con las que sustentará su acusación.

La diligencia se conoce luego de que Salcedo dijo, en una declaración anticipada, que se pagaron 200.000 dólares por el crimen, los cuales se cancelaron en dos partes. Además, habría mencionado que Jordán sería uno de los presuntos financistas del asesinato.

El testimonio de Salcedo, dijo su abogado, Renato Montero, lo brindó como parte de la cooperación eficaz que el ya sentenciado por un caso de corrupción en los hospitales durante la pandemia acordó con la Fiscalía.

