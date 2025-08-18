Magnicidio Villavicencio: Fiscalía pide cargos contra presuntos autores intelectuales

La Fiscalía solicitó audiencia de formulación de cargos contra Ronny Aleaga, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano

La Fiscalía solicitó al juez que convoque a audiencia de formulación de cargos contra Ronny Xavier Aleaga, Xavier Edmundo Jordán, Daniel Josué Salcedo y José Ricardo Serrano

La Fiscalía General del Estado solicitó al juez competente que convoque a audiencia de formulación de cargos contra Ronny Xavier Aleaga, Xavier Edmundo Jordán, Daniel Josué Salcedo y José Ricardo Serrano, señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

La solicitud se fundamenta en una investigación previa que, según la Fiscalía, ha reunido sólidos elementos de convicción que permiten presumir la participación de los mencionados ciudadanos en el delito de asesinato, dentro del caso denominado 'Magnicidio F.V.'

En su pronunciamiento, la institución subrayó que este crimen conmocionó al país y reiteró su compromiso con la lucha contra la impunidad. “La delincuencia no tiene lugar en un Estado democrático ni podrá evadir la acción de la justicia”, señaló el comunicado.

Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin político realizado el 9 de agosto de 2023 en un colegio de Quito. ARCHIVO

Declaraciones que unieron a Xavier Jordán y Daniel Salcedo

El 28 de junio, el empresario ecuatoriano Daniel Salcedo, a quien recientemente intentaron asesinar en prisión, declaró que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 pudo haber costado hasta 200.000 dólares, abonados en dos pagos, y entre los financistas estuvo presuntamente el empresario Xavier Jordán, afincado en Estados Unidos.

Estas aseveraciones fueron parte de la declaración anticipada brindada por Salcedo en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía de Ecuador para hallar a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, según señaló a medios locales Damaris Cáceres, una de las abogadas del exvicepresidente correísta Jorge Glas, también imputado en la causa.

Tanto Salcedo como Glas fueron incluidos recientemente en la investigación, junto a Jordán, el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y José Serrano -ministro del Interior en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017)-, con base en un testimonio del abogado del convicto Fabricio Colón Pico, un cabecilla de la banda criminal Los Lobos.

