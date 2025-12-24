Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

ANDRES FANTONI PRESIDENTE CPCCS
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.ARCHIVO

Concurso Fiscalía: el sorteo de la Comisión Ciudadana será en enero de 2026

El CPCCS explicó las demoras en el sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección, pese a que todo estaba listo

El sorteo para definir la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado se realizará en enero de 2026, según anunció este 24 de diciembre de 2025 el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Andrés Fantoni.

RELACIONADAS

Según explicó Fantoni durante una sesión del Pleno del CPCCS, aunque el sorteo de la Comisión Ciudadana estaba previsto para diciembre de 2025, el cierre del año fiscal complicó la asignación de recursos para avanzar en esta etapa del proceso.

Sin embargo, indicó que los primeros días de enero de 2026 se realizará el sorteo de la Comisión Ciudadana, una vez que se cuente con la partida presupuestaria. "No es legalmente posible generar compromisos sin contar previamente como la certificación financiera", enfatizó.

Todo listo para avanzar con el concurso para fiscal general

El 15 de diciembre de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aprobó el listado de los 30 mejores postulantes ciudadanos mejor calificados de proceso para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado.

RELACIONADAS

Además de los postulantes ciudadanos, el Pleno del CPCCS también aprobó el listado de los delegados de las funciones del Estado que superaron la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana, conforme al reglamento de las comisiones ciudadanas.

Con el informe listo, de acuerdo con el reglamento, solo resta el sorteo público para definir, de manera paritaria entre mujeres y hombres, a los integrantes de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal general del Estado.

¿Cómo es el sorteo de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal?

Para este proceso se efectuarán tres sorteos: el primero definirá el orden de selección entre mujeres y hombres; el segundo determinará a los cinco representantes principales y suplentes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales; y el tercero establecerá el orden de selección de los delegados de las funciones del Estado.

RELACIONADAS

Una vez aprobados los resultados de los sorteos públicos, se definirá la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección y se dispondrá la publicación de las nóminas correspondientes. En la misma resolución se establecerá la posesión de los comisionados, quienes contarán con un plazo excepcional de hasta seis meses para llevar adelante el proceso de designación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. María Corina Machado alerta sobre amenazas a presos políticos en Venezuela

  2. Concurso Fiscalía: el sorteo de la Comisión Ciudadana será en enero de 2026

  3. Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs Mozambique en Copa Africana de Naciones 2025

  4. Mario Pineida y el impacto en Felipe Caicedo que se retira del fútbol

  5. Más de 5.800 cámaras del ECU 911 vigilarán el feriado de Navidad

LO MÁS VISTO

  1. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  2. Quito insiste en ampliar el Metro y sigue postergando el corredor Labrador-Carapungo

  3. Qué bancos en Ecuador atienden el 24 y 25 de diciembre: horarios y canales digitales

  4. Zendaya está embarazada: Todo lo que se sabe hasta el momento

  5. Migrante ecuatoriana creyó ganar la Lotería de Navidad en España, pero fue un error

Te recomendamos