Concurso Fiscalía: el sorteo de la Comisión Ciudadana será en enero de 2026

El CPCCS explicó las demoras en el sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección, pese a que todo estaba listo

El sorteo para definir la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado se realizará en enero de 2026, según anunció este 24 de diciembre de 2025 el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Andrés Fantoni.

Según explicó Fantoni durante una sesión del Pleno del CPCCS, aunque el sorteo de la Comisión Ciudadana estaba previsto para diciembre de 2025, el cierre del año fiscal complicó la asignación de recursos para avanzar en esta etapa del proceso.

Sin embargo, indicó que los primeros días de enero de 2026 se realizará el sorteo de la Comisión Ciudadana, una vez que se cuente con la partida presupuestaria. "No es legalmente posible generar compromisos sin contar previamente como la certificación financiera", enfatizó.

Todo listo para avanzar con el concurso para fiscal general

El 15 de diciembre de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aprobó el listado de los 30 mejores postulantes ciudadanos mejor calificados de proceso para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado.

Además de los postulantes ciudadanos, el Pleno del CPCCS también aprobó el listado de los delegados de las funciones del Estado que superaron la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana, conforme al reglamento de las comisiones ciudadanas.

Con el informe listo, de acuerdo con el reglamento, solo resta el sorteo público para definir, de manera paritaria entre mujeres y hombres, a los integrantes de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal general del Estado.

¿Cómo es el sorteo de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal?

Para este proceso se efectuarán tres sorteos: el primero definirá el orden de selección entre mujeres y hombres; el segundo determinará a los cinco representantes principales y suplentes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales; y el tercero establecerá el orden de selección de los delegados de las funciones del Estado.

Una vez aprobados los resultados de los sorteos públicos, se definirá la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección y se dispondrá la publicación de las nóminas correspondientes. En la misma resolución se establecerá la posesión de los comisionados, quienes contarán con un plazo excepcional de hasta seis meses para llevar adelante el proceso de designación.

