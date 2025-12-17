CPCCS niega irregularidades en el concurso para fiscal general

La veeduría ciudadana, en un informe, alertó que la legalidad del concurso para fiscal general está en riesgo

El proceso avanza sin problemas. Tras la publicación de EXPRESO sobre las presuntas irregularidades del concurso para fiscal general del Estado detectadas por la veeduría ciudadana, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Andrés Fantoni, desmintió las supuestas ilegalidades.

Un informe de la veeduría del proceso, acreditada por el CPCCS, señala un “patrón riesgoso” de ilegalidades en la etapa preliminar de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que estará encargada de designar al próximo fiscal general del Estado, según informó este Diario.

La recepción de documentos fuera de plazo, la alteración de registros y la modificación de calificaciones fueron algunas de las irregularidades registradas por la veeduría ciudadana en el trabajo realizado por el equipo técnico del concurso, conformado por delegados del CPCCS.

Presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, rebaja denuncias de veedores

En declaraciones para EXPRESO, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, rechazó las afirmaciones de la veeduría ciudadana y ratificó que el concurso para fiscal general es legal y no tiene inconvenientes. También sostuvo que el informe no refleja el pensamiento de los más de 300 veedores acreditados.

"Las manifestaciones públicas provienen de un grupo específico de veedores, dentro de una veeduría ciudadana que, por su amplitud y número de integrantes, constituye la más extensa que ha existido en procesos de designación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social", acotó.

Además, sostuvo que "los veedores que asisten de manera permanente a las sesiones del equipo técnico han expresado, al cierre de dichas jornadas, su conformidad y tranquilidad respecto del trabajo realizado tanto por el equipo técnico como por el Pleno del Consejo".

El coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para designación de fiscal general del Estado, Hugo Arteaga. ANGELO CHAMBA/EXPRESO

Fantoni ratifica la legalidad del concurso para elegir fiscal general

Pese a los comentarios de la veeduría, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, indicó que el equipo responsable de la conformación de la Comisión Ciudadana está integrado por delegados de cada uno de los miembros del Pleno, lo que garantiza mecanismos de control cruzado y transparencia.

"En esta fase determinante del proceso, las decisiones y la aprobación de informes se han adoptado, en su mayoría, por unanimidad, lo que evidencia un alto nivel de consenso institucional", comentó y destacó que ni siquiera se han presentado recursos legales en contra de esta etapa del proceso.

Respecto a las otras denuncias de la veeduría, Fantoni sostuvo que todas las sesiones del equipo técnico son transmitidas en vivo y que las actuaciones han sido bajo criterios técnicos. "Reconocemos que se trata de un proceso complejo y que pueden existir percepciones diversas; sin embargo, ello no afecta la continuidad ni la legitimidad del proceso, que avanza conforme a lo planificado", acotó.

