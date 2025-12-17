ADN y el correísmo se enfrentan en la Asamblea por Venezuela: Esto pasó

El oficialismo en la Asamblea Nacional impulsó una resolución para respaldar las acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en Venezuela, mientras que el correísmo insistió en su defensa del régimen de Nicolás Maduro.

(NO TE PIERDAS: Contrato CNT–HealthBird: Defensoría y Asamblea pueden intervenir por reserva 15 años)

ADN volvió a echar mano de las resoluciones como eje de su agenda legislativa en las sesiones del Pleno. En esta ocasión, el detonante fue la situación política del vecino país. Al final, con 80 votos, la resolución propuesta por Esteban Torres (ADN) fue aprobada, pero en el camino se produjo una nueva pugna en el Pleno entre los bloques de ADN y la Revolución Ciudadana.

RELACIONADAS Bancada ADN critica a la RC por oponerse a reformas de seguridad en la Asamblea

La resolución no tiene efectos legales. En el mejor de los casos, se convertirá en un espaldarazo del primer poder del Estado ecuatoriano a la lucha de la oposición venezolana, encabezada por la líder opositora María Corina Machado.

Correísmo quiere que el Pleno levante confidencialidad del acuerdo con Healthbird Leer más

Sin embargo, el choque político que generó esta resolución entre el oficialismo y el correísmo fue el eje central de la discusión. Torres aseguró que Ecuador debe “romper el cordón umbilical político” que, desde administraciones pasadas, ha unido al país con el régimen venezolano. La referencia fue directa al correísmo.

Pero fue el asambleísta oficialista Keevin Gallardo quien acusó de forma explícita a la Revolución Ciudadana de apoyar a Maduro. “Esta bancada lo reconoce como tal (régimen dictatorial), pero del otro lado del hemiciclo cuesta identificar que Venezuela vive una dictadura”, señaló Gallardo.

¿Qué dijo el correísmo?

Desde el correísmo, la única legisladora que intervino fue Eliana Correa, a quien se le concedió el uso de la palabra. Correa es asambleísta por el exterior y ha residido en Venezuela. Desde el inicio de su intervención, se alineó con el discurso del régimen de Maduro.

“Un saludo a los venezolanos que hoy están pasando un momento difícil producto de las amenazas latentes del autoritarismo hegemónico”, dijo Correa ante el Pleno.

La correísta Eliana Correa dijo que en Venezuela pasan un mal momento por las amenazas latentes del autoritarismo hegemónico Cortesía: Asamblea/ Flickr

También sostuvo que el intervencionismo no es contra Maduro, sino contra el pueblo venezolano. Luego, increpó a los asambleístas de la bancada de ADN y los acusó de desconocer la realidad que, según ella, se vive en el vecino país.

La resolución aprobada n el Pleno

El documento propuesto por Torres señala, entre otras cosas, que "los ciudadanos ecuatorianos defendemos la democracia, la voluntad soberana, el orden constitucional, la paz, la justicia y las libertades.

También se estableció un exhorto a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a intensificar sus acciones encaminadas a la recuperación del orden democrático.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!