Nicolás Maduro anuncia que en Venezuela "ya es 2026"

Además de adelantar la Navidad, el presidente de Venezuela indicó que el nuevo año "empezó tempranero"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo.

Además de adelantar la Navidad a octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza otro sorpresivo anuncio. Durante una alocución, el mandatario sudamericano señaló que en su país "ya es el 2026".

En una reunión con su gabinete, transmitida por la televisión estatal, Maduro señaló esta semana: "El 2026 ya empezó. Ya hoy es 2026. Empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita (Sic) va a permitir que cuando amanezca el primero de enero, vamos disparados en la construcción de la patria pacífica y próspera".

Las declaraciones surgen en un momento de tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Desde agosto pasado, milicias norteamericanas se desplegaron hacia el mar Caribe, cerca al territorio sudamericano, para una supuesta lucha contra el narcotráfico.

"¡Cómo hemos avanzado en estas últimas 23 semanas de amenaza! ¡Cómo hemos avanzado! ¡Diosito! Gracias a Dios, por habernos dado tanta fortaleza, tantas buenas ideas y este pueblo tan valiente que en fusión perfecta popular militar policial está garantizando que Venezuela está, soberanamente, en paz", expresó Maduro.

Estados Unidos incauta barco petrolero en aguas sudamericanas

Las tensiones entre los gobiernos de ambos países escalaron el miércoles 10 de diciembre, luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incautaron un buque petrolero cargado con crudo en aguas sudamericanas. Los militares ejecutaron la operación en helicópteros y lanchas rápidas.

La embarcación, denominada Skipper, navegaba con bandera falsa y fue incautada por orden de un juez norteamericano por supuestos vínculos con contrabando de petróleo iraní aunque, según The New York Times, transportaba crudo venezolano.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump minutos después de la operación.

El Gobierno venezolano también reaccionó a esta acción, a la que calificó como "robo descarado" y advirtió que acudirán a instancias internacionales para denunciar este hecho.

