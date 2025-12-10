El presidente del Comité Noruego del Nobel a Maduro: Acepte los resultados y renuncie

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, lanza críticas más duras contra el chavismo

Jorgen Watne Frydnes, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.

En un discurso contundente durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, denunció la represión sistemática en Venezuela y exigió al presidente Nicolás Maduro aceptar los resultados electorales y abandonar el poder.

Frydnes abrió su intervención relatando el caso de Samantha Sofía Hernández, una adolescente de 16 años secuestrada por fuerzas de seguridad venezolanas, ejemplo —señaló— del clima de persecución que vive el país. “No sabemos dónde está. Su única falta fue querer vivir en libertad”, afirmó.

El comité destacó que la laureada, María Corina Machado, ha demostrado “valentía cívica excepcional” en su lucha por una transición democrática pacífica en Venezuela. Debido a riesgos para su integridad, Machado no asistió a la ceremonia y el premio fue recibido por su hija.

Frydnes acusó a los aliados internacionales del régimen de Maduro de “fortalecer su aparato de control y represión” y advirtió que Venezuela se ha convertido en un foco de desestabilización regional.

“El mensaje del Premio Nobel es claro: las naciones deben elegir boletas, no balas”, afirmó. Añadió que no puede haber paz sin justicia ni legitimidad electoral verificable.

Señor Maduro, debe renunciar

Frydnes se tom´ó un respiro para reflexionar el momento: "Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo, hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, solo los gritos de los presos que están siendo torturados".

"Este es el régimen de Nicolás Maduro", sentenció.

Luego, frente decenas de invitado a la ceremonia, entre ellos, venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia, se dio tiempo para hacer un hacer un diagnóstico de la situación en la que está el país de la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

"Venezuela se ha convertido en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica. Mientras tanto, una pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, se enriquece", dijo.

"A la sombra de esta crisis, miles de mujeres y niños se ven empujados hacia la prostitución y la trata de personas. Las hijas simplemente desaparecen. Los niños se convierten en objetos de comercio en manos de delincuentes que ven la desesperación humana como una oportunidad de negocio", agregó.

En uno de los momentos más emotivos del dicurso, Frydnes decidió encarar al líder chavista: "Su poder no es permanente", le dijo. "Su violencia no prevalecerá sobre un pueblo que se levanta y resiste".

"Señor Maduro", insistió, "Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar".

El discurso concluyó con un llamado urgente a liberar a todos los presos políticos y a garantizar que la voluntad popular venezolana sea respetada. “La democracia no es negociable”, sentenció.

