La hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz 2025 en nombre de su madre

Ana Corina Sosa recibe el Nobel de la Paz en nombre de su madre, María Corina Machado, en Oslo.

María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, no estará presente este miércoles 10 de diciembre, en la ceremonia de entrega de su Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo. Su hija Ana Corina Sosa Machado asistirá en representación de ella, informó el director del Instituto Nobel noruego.

“Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre”, declaró Kristian Berg Harpviken a la radio noruega NRK. “Será la hija quien pronuncie el discurso que María Corina misma ha escrito”, añadió. También señaló que la llegada de Machado está prevista “entre esta noche y mañana por la mañana”, antes del inicio del acto.

La líder venezolana confirma que está en camino a Oslo

Aunque no estará en la ceremonia, la opositora confirmó en una conversación con representantes del Instituto Nobel que ya viaja rumbo a la capital noruega.

"En nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad", comentó la venezolana, según un audio difundido por la cuenta oficial del Comando Nacional de Campaña. Agregó que se siente "muy honrada" y destacó que el galardón “es un premio para todos los venezolanos”

"Creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto", añadió.

Detalles de la ceremonia del Nobel de la Paz

Según la convocatoria oficial, la ceremonia inicia este miércoles 10 de diciembre, a las 13:00, hora local (07:00 en Ecuador), en el Municipio de Oslo. Allí se entrega el Nobel de la Paz desde hace cuatro décadas. El premio incluye una medalla de oro, un diploma y $ 1,2 millones.

Advertencia judicial desde Venezuela

Aunque Machado ha reafirmado su presencia en Oslo, la justicia venezolana advirtió que, en caso de concretar el viaje, “sería declarada prófuga”. La amenaza surge en medio de una escalada de presiones del régimen, que mantiene prohibiciones y procesos abiertos contra figuras opositoras de alto perfil.

