DANIEL NOBOA EN EMIRATOS ARABEZ 2025
Antes de aterrizar en Noruega, el presidente Daniel Noboa estuvo en Emiratos Árabes Unidos.ARCHIVO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Daniel Noboa, a la espera de María Corina Machado en Oslo

El presidente ecuatoriano mantendrá agenda en Noruega, donde también tiene prevista reuniones con autoridades

Para este miércoles 10 de diciembre de 2025 está previsto que la líder opositora venezolana María Corina Machado reciba el Premio Nobel de la Paz, entregado por el Comité Noruego del Nobel.

Por invitación directa de Machado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene previsto participar en la ceremonia de entrega del galardón, a realizarse en la ciudad de Oslo, en Noruega.

De hecho, el primer mandatario ecuatoriano tiene previsto otras citas durante su estadía en Noruega, entre ellas, varias reuniones con autoridades de dicho país.

Daniel Noboa se reunirá con la realeza de Noruega

Aunque aún no se ha anunciado su llegada a Noruega, la Presidencia de la República anunció la agenda que el presidente Daniel Noboa cumplirá durante su visita, este 10 de diciembre de 2025.

Mundo, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado

María Corina Machado: ¿qué se sabe sobre su paradero antes de la entrega del Nobel?

Además de participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, el mandatario prevé reunirse con la realeza de Noruega.

Noboa se reunirá con el rey de Noruega, Harald V, y con el príncipe heredero de Noruega, Haakon Magnus. De igual forma, con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

La agenda internacional del presidente Daniel Noboa

Desde el 3 de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa cumple una agenda internacional que incluyó a países como España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega.

Antes de aterrizar en Noruega, el primer mandatario cumplió agenda en Emiratos Árabes Unidos, donde incluso participó de la apertura de la nueva embajada de Ecuador en dicho país.

