herida metropolitano guayaquil
Herida del agente municipal afectado.CORTESÍA

Agreden a agentes municipales durante control en el centro de Guayaquil

Segura EP rechazó lo ocurrido el martes 30 de diciembre al intentar recuperar el espacio público ocupado indebidamente

Un grupo de agentes de Control Municipal fue atacado este martes 30 de diciembre de 2025 en el centro de la urbe. El incidente violento se registró cuando personal de Segura EP solicitaba el retiro de vendedores informales en la calle Eloy Alfaro para liberar el paso peatonal.

¿Qué pasó con los uniformados en el centro?

La tensión en las calles del centro se desbordó nuevamente. Según confirmó la empresa municipal Segura EP, los uniformados fueron agredidos físicamente mientras cumplían con su labor de ordenamiento. La entidad difundió un video donde se evidencia la confrontación durante el operativo.

El objetivo de los agentes era solicitar a los comerciantes autónomos no regularizados que despejaran las aceras, ya que ocupaban espacios públicos y obstruían el paso peatonal en el sector de la calle Eloy Alfaro.

Este hecho ocurre en medio de un fortalecimiento de los controles municipales en puntos críticos de la ciudad. Las autoridades han intensificado la vigilancia para recuperar el orden en las siguientes intersecciones y vías: Noguchi y Alcedo; calle Ayacucho: desde Calixto Romero hasta Eloy Alfaro; y la  calle Chile: en el tramo de Olmedo a Febres Cordero.

Las intervenciones no son exclusivas para los vendedores informales. Los agentes también fiscalizan a los comerciantes formales, a quienes se les exhorta a no obstaculizar las aceras con letreros, mercadería u otros elementos que dificulten el tránsito de los ciudadanos.

¿Cuál es la postura de las autoridades ante la violencia?

Segura EP rechazó el acto violento y enfatizó que estas acciones tienen un enfoque preventivo y que el control del espacio público es vital para fortalecer la seguridad y la movilidad de toda la ciudadanía.

Las autoridades locales reiteran que el objetivo final es garantizar una movilidad ordenada para peatones y usuarios del sector, evitando que las aceras se conviertan en zonas intransitables debido a la ocupación indebida.

