2025: Lo que la farándula criolla nos dejó...

El 2025 no fue un año tibio para la farándula criolla. Escándalos, rupturas inesperadas, juicios mediáticos, salidas abruptas de la pantalla y polémicas que no duraron horas sino semanas marcaron la agenda del espectáculo nacional. Entre caídas que sacudieron carreras, amores que terminaron y controversias que dividieron opiniones, dieron material suficiente en el año que terminó.

Érika Vélez, la caída que lo cambió todo

En la final de MasterChef Celebrity, realizada en marzo, Érika Vélez sufrió una caída en plena transmisión. El incidente dio paso a múltiples comentarios y versiones entre los televidentes; la más difundida señalaba que la actriz habría ingerido alcohol.

Tras ese episodio, Teleamazonas decidió prescindir de ella y su lugar en el reality de cocina fue ocupado por Virginia Limongi. En medio de la crisis, una institución bancaria apostó por ella y la convirtió en imagen de su campaña publicitaria.

En agosto, la actriz viajó a China y en septiembre regresó a los escenarios con la obra Tres. Posteriormente volvió a Ecuavisa como parte del elenco de El Cholito Forever, una producción cuya historia aún no ha sido estrenada. Todavía no graba. En el ámbito personal, cada vez cobran más fuerza los rumores de una relación sentimental con su colega Víctor Aráuz.

Virginia Limongi, ruptura sentimental y nuevo trabajo

Aunque la separación de Virginia Limongi y el brasileño Cezar Augusto se hizo pública recién en julio, lo cierto es que la pareja ya llevaba un tiempo distanciada. Ambos pusieron fin a su relación sentimental, fruto de la cual nació su hija, Virginia María.

Tras la ruptura, la exreina de belleza tomó un nuevo rumbo profesional: dejó el matinal En contacto para incorporarse a MasterChef Celebrity, donde asumió la conducción en reemplazo de Érika Vélez. Sin embargo, no todo fue calma fuera de cámaras, ya que comenzaron a surgir tensiones entre la expareja relacionadas con el cuidado y la manutención de la pequeña.

Se llegó a comentar que Cezar Augusto habría sido infiel y que estaría involucrado con Sarah Gabriela Alarcón. No obstante, ellos desmentieron estas especulaciones.

Sarah Gabriela Alarcón​, un proceso legal para defender su buen nombre

En julio, la influencer Sarah Gabriela Alarcón, con el respaldo de su madre, Gabriela Pazmiño Yépez, inició un proceso legal contra Leonardo Quezada, al considerar que su imagen y buen nombre fueron vulnerados por comentarios emitidos por él en el programa Los Hackers.

En el conflicto también se vio involucrado Cezar Augusto, expareja de Virginia Limongi, relación que, tras este escándalo, se conoció que ya había llegado a su fin hace rato.

Sarah Gabriela, ganadora del reality Soy el mejor, solicitó ante la autoridad competente una pena privativa de libertad de 30 días, además de la reparación integral por el daño causado.

El 30 de diciembre se llevó a cabo la segunda audiencia en la que el juez consideró que “el hecho tiene una relevancia civil y no penal. Y en consecuencia deja en libertad de ejercer por la vía civil”, indicó el abogado Carlos Luis Sánchez.

El caso deja en evidencia una problemática recurrente: la normalización del escarnio público y la falta de ética en ciertos espacios de entretenimiento.

Jenniffer Tutivén, la reina que no pudo entregar la corona

La polémica se encendió alrededor del Reinado de Guayaquil, organizado por el Municipio porteño. Jenniffer Tutivén, soberana saliente, no pudo entregar la corona a su sucesora, Abby Riqueros, debido a que no fue invitada a la gala de elección, desarrollada el pasado 15 de noviembre.

La exreina ‘cayó en desgracia’ con los organizadores porque debido a compromisos adquiridos con anterioridad no acudió a la sesión solemne del Municipio del 9 de octubre. Ese se considera fue el motivo por el cual no la convocaron a la velada de elección. Jenniffer asegura que pidió permiso con la debida anticipación. Desconocía que su reinado se extendería, ya que la gala estaba prevista inicialmente para el 3 de octubre.

Sin embargo, la suspensión del certamen impuesta por Sercop obligó a postergar el evento, lo que cambió por completo la agenda. Para el 9 de octubre, Jenniffer daba por hecho que ya existiría una nueva reina, pero eso no ocurrió.

Pese a la controversia, la modelo y estudiante de Medicina defendió su gestión y aseguró que cumplió a cabalidad con sus responsabilidades durante su periodo.

Emma Guerrero, nuevamente madre y separada

La actriz Emma Guerrero volvió a convertirse en madre en agosto de 2025 con la llegada de su hijo Emmanuel, un nacimiento que marcó un momento de profunda emoción tras el golpe que vivió en 2024, cuando sufrió una pérdida. Con él, la actriz completó su familia, ya que también es madre de Luciana, su hija mayor. Atravesó una compleja separación de Fernando Zúñiga.

Según relató, tras la ruptura debió asumir por completo la carga emocional y económica del hogar, viviendo incluso su posparto en soledad. La polémica se encendió cuando Emma participó en el pódcast Sí somos, conducido por Carolina Plaza y Gigi Mieles, donde lanzó una frase que no pasó desapercibida y generó críticas en redes sociales: “Si yo pudiera cambiarles de padre a mis hijos, para que no sea un hombre perdedor, lo haría”.

Carlos José Matamoros​, la quinta es la vencida

El presentador de Combate, Carlos José Matamoros, volvió a dar el “sí, acepto” y ya suma cinco enlaces en su historial sentimental. La boda más reciente se celebró en noviembre, esta vez con Diana Carrera, quien hasta hace poco residía en Alemania.

Su primera esposa fue María Fernanda Salazar, madre de su hija María Gabriela, cuya lamentable muerte se dio en 2025. Tras ese primer matrimonio, Matamoros siguió apostando por el amor con Pamela Orellana, Yuleisy Coca y La Gringa.

Ya tiene planes para el futuro: en 2026 espera irse de luna de miel a Portugal.

Pepe Tola, una sentencia ratificada

La Corte Nacional de Justicia ratificó, en una audiencia de casación realizada el 4 de diciembre de 2025, la sentencia de 16 años de prisión contra el actor Pepe Tola por el delito de violación. El caso se remonta al 2014, cuando él fue acusado de cometer este delito en perjuicio de una menor de edad. Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá pagar una indemnización de 25.000 dólares. Actualmente, se encuentra en condición de prófugo.

Elizabeth Cader, comentarios que se salen de control

El año se cerró con un escándalo mediático en el que opinó medio mundo. Elizabeth Cader calificó de “feas” a las exnovias de Don Day, su actual pareja y padre del hijo que espera. Además afirmó que los hombres ecuatorianos son “horribles y feos”. El comentario resultó contradictorio, considerando que Don Day no es ningún muñeco de torta. La reacción no tardó. Arianna Mejía, Karol Echerri, Gigi Mieles, Verónica Saltos y otras se pronunciaron en redes sociales. Los comentarios derivaron en ataques de alto calibre y evidente mal gusto.

El linchamiento digital fue tal que Elizabeth terminó ofreciendo disculpas públicas y cerró sus redes sociales. Don Day también reaccionó. Fiel a su estilo, respondió sin filtros y avivó aún más la polémica, incluso culpó a Karol de que su ‘matrimonio’ se desmorona.

Opiniones

La presentadora Silvana Torres, de TC, considera que los hechos que más dieron de qué hablar en 2025 fueron la caída de Érika Vélez, la ruptura de Virginia Limongi y Cezar Augusto, la demanda de Sarah Alarcón contra Leonardo Quezada, la ratificación de la sentencia a Pepe Tola, los comentarios de Elizabeth Cader contra las exparejas de Don Day, y los matrimonios de Renier Izquierdo y Antonella Moscoso, así como el de Carlos José Matamoros y Diana Carrera.

En la misma línea, la productora de Viralizados, Niurka Moncayo, señala que “la separación de Virginia Limongi y Cezar Augusto generó muchas opiniones y debates en redes, incluso polémica entre seguidores”. Añade que el caso de Pepe Tola, tras la ratificación de su condena, fue uno de los asuntos que más resonó, al igual que la salida de Érika Vélez de MasterChef, “un adiós inesperado que dejó nostalgia, rumores y a las redes completamente divididas”.

Por su parte, el comunicador de Señal Positiva TV y CEO del #TeamDigitalPower, Stalyn Ramos, reconoce que hubo varias polémicas, pero destaca especialmente el caso legal entre Sarah Gabriela Alarcón y Leonardo Quezada. Los comentarios emitidos por el reportero de farándula, sostiene, generaron una ola expansiva con daños colaterales. Además, recuerda que Cezar Augusto aseguró que su separación ocurrió hace meses, que no fue por infidelidad y que existe un proceso judicial con el que se busca sentar precedentes y límites para quienes ejercen el comentario farandulero.

Ramos también menciona la controversia en torno a las Damas de Oro, tras su primera presentación y la baja puntuación obtenida en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Pese a las críticas por su vestuario, Lila Flores, Mayensi y Katty Elisa regresaron al país con la Gaviota. Finalmente, otra polémica fue la elección de la Reina de Guayaquil 2025, que no se desarrolló en octubre como estaba prevista y se trasladó a noviembre. A esto se sumó que la soberana saliente, Jenniffer Tutivén, fue marginada de la gala final y no pudo entregar la corona a su sucesora.

