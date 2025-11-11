Expreso
  Política

Rafael Correa
Fotografía de archivo del 25 de junio de 2024 del expresidente ecuatoriano Rafael Correa hablando durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela).Efe

Correa a María Corina Machado: "Contigo echaron el Nobel de la Paz a la basura"

Rafael Correa criticó el Nobel de la Paz otorgado a Machado, luego de que Noboa confirmara su asistencia a la ceremonia

  • Redacción digital

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa reaccionó enérgicamente en la red social X tras el anuncio de que el presidente Daniel Noboa asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, donde será homenajeada la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Correa citó el mensaje publicado por Noboa —en el que agradecía la invitación de Machado— y lanzó fuertes críticas tanto contra el actual mandatario ecuatoriano como contra la propia galardonada.

“El tipo que invadió una embajada, que secuestró un refugiado político, que reprimió brutalmente a su pueblo, que en dos años tiene más desaparecidos que en 20, que practica la violencia de género, que no condena el genocidio en Gaza, tampoco el bloqueo de Cuba, etc... Gracias, María Corina: ratifican que contigo echaron el Nobel de la Paz a la basura”, escribió el exmandatario.

Noboa confirma su asistencia

Más temprano, Daniel Noboa había anunciado que viajará a Oslo, Noruega, para acompañar a Machado en la ceremonia del 10 de diciembre de 2025.

A través de X, Noboa elogió el reconocimiento que recibirá la opositora venezolana y destacó su lucha: “Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”.

El mandatario calificó a Machado como una figura clave en la defensa de la libertad y la democracia en América Latina.

María Corina no tardó en responder: Estimado presidente, en nombre de los venezolanos, le agradezco este sentido testimonio en reconocimiento a la gesta heroica del Bravo Pueblo. Será un día histórico para la democracia de la región en el que ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Venezuela".

rafael correa

Correa y RC5 reaccionan al traslado de Jorge Glas a la Cárcel del Encuentro

Leer más

¿Por qué recibió el Nobel María Corina Machado?

El 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego del Nobel anunció que la venezolana sería la ganadora del Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia”.

A sus 58 años, Machado ha enfrentado persecución política, orden de captura e inhabilitación para ejercer cargos públicos. A pesar de ello, se ha mantenido como una de las figuras más influyentes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, consolidándose como una voz regional contra el autoritarismo.

Reacciones en la región

El reconocimiento a Machado ha generado múltiples respuestas en América Latina. Mientras algunos gobiernos y líderes políticos celebran la distinción, otros han cuestionado su trayectoria y el trasfondo del premio.

Por su parte, la presencia de Noboa en Oslo evidencia el interés regional y político que despierta la premiación, así como el respaldo del Gobierno ecuatoriano a la trayectoria de Machado.

